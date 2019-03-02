FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да вижу, шарится)))
в СГС :-))
в СГС :-))
Профессор, пора на коррекцию)
ему для этого радикалов надо запускать, а их мало
а вообще коррекция уже началась, но по фунту рано еще, вот как закрою свои селлы, значит пора
система едениц в астрофизике и теоритической физике
ему для этого радикалов надо запускать, а их мало
а вообще коррекция уже началась, но по фунту рано еще, вот как закрою свои селлы, значит пора
Профессор, пора на коррекцию)
Теоретически да ))) Соглашусь )))
Теоретически да ))) Соглашусь )))
Такое и я могу изобразить, но это ни о чем, просто картинка.
Такое и я могу изобразить, но это ни о чем, просто картинка.