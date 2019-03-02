FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 73

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Да вижу, шарится)))
 ужо опционы долбаю, то что pako уже заделал... тока не понятны его Net-ы... подумать бы ему - в каких там единицах СИ сначала...
 
Профессор, пора на коррекцию)
 
pako:
в СГС :-))
Что это?
[Удален]  
pako:
в СГС :-))
без мата, сэр. Объясните плиз доходчиво ))) ... ведь это и есть основная ошибка всех формулописателей... итог должен получиться не похожий на правду, а 100-пудовый...
 
stranger:
Профессор, пора на коррекцию)

ему для этого радикалов надо запускать, а их мало

а вообще коррекция уже началась, но по фунту рано еще, вот как закрою свои селлы, значит пора

[Удален]  
pako:
система едениц в астрофизике и теоритической физике
садись, 2 (два). Решай задачку последовательно с самого начала - линии и прочее. все вопросы отпадут сами собою.
 
Spekul:

ему для этого радикалов надо запускать, а их мало

а вообще коррекция уже началась, но по фунту рано еще, вот как закрою свои селлы, значит пора

Шпоканье трендунов и ""еще немного" давно стоит на повестке)))
 
stranger:
Профессор, пора на коррекцию)

Теоретически да ))) Соглашусь )))

 

 
artikul:

Теоретически да ))) Соглашусь )))

 

Такое и я могу изобразить, но это ни о чем, просто картинка.

  

 
stranger:

Такое и я могу изобразить, но это ни о чем, просто картинка.

  

Я же сказал "теоретически" )))
1...666768697071727374757677787980...2119
Новый комментарий