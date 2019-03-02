FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
развернули или нет ????
1597, крепитесь )))
а вот 1,1670 мой.
Вот эта синезелененькая такое специальное дедушкино 50%-е место ))) Как тут говорят фунт на него лег ))) А вот серенькая - это возможное дно, если развернут )))
Значит в силе 1597.Но там ничего нет :-) у меня .
а вот 1,1670 мой.
Вот эта синезелененькая такое специальное дедушкино 50%-е место ))) Как тут говорят фунт на него лег ))) А вот серенькая - это возможное дно, если развернут )))
Балуешь меня рисуночками )
спасибо !
Как там может что-то быть? ))) Континиум )))
понаблюдаю.
У энергетического облака как и всякого ценового коридора есть свой нижний и верхний уровень, которые образуют спред ))) На спокойном рынке этот спред обычно откладывается вверх или вниз один раз и мы фиксируем прибыль ))) Все работает хорошо и красиво, прогнозы исполняются и фибки творят чудеса. Но однажды цена срывается с цепи и это спред в долгом тренде может быть отложен несколько раз и всякий раз на его границе (100%) или 50%-й границе многие ТС видят разворот и это НОРМАЛЬНО. Потому что все мы люди и у всех свой порог боли или кайфа. Но цена продолжает двигаться дальше ... )))
Спасибо.
Ну шо, интриги, скандалы, расследования? Атланта держит бакса на глиняных ногах? ;-)
А это был не прогноз...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия
Silent, 2014.12.23 13:48
Красиво всё таки по евре заигрались.
Сейчас так логично было бы устроить безоткат и рухнуть к паритету ;-)
Прикольно. Слышат.
Ещё не прогноз.
Всех к паритету, а потом всем миром перейти на бакс. Новый мировой порядок. Никакой головной боли.
Каникулы продолжаются. Всем привет :-)
Ну шо, интриги, скандалы, расследования? Атланта держит бакса на глиняных ногах? ;-)
А это был не прогноз...
Прикольно. Слышат.
Ещё не прогноз.
Всех к паритету, а потом всем миром перейти на бакс. Новый мировой порядок. Никакой головной боли.
Каникулы продолжаются. Всем привет :-)
нефть нащупает свою цену и будет ппц розовым мечтам о паритете. скорее всего индекс бакса взлетит неимоверно. реакцию пар в дробях мы уже обсуждали...
давно уже обсуждается, что нацвалюты подешевеют. так что перспектива неудачна и вряд ли состоится.
нефть нащупает свою цену и будет ппц розовым мечтам о паритете. скорее всего индекс бакса взлетит неимоверно. реакцию пар в дробях мы уже обсуждали...
давно уже обсуждается, что нацвалюты подешевеют
У индексов откат (эсэндпи, диджей, эск)
Стратег металлы забили дальше падать, остальные прощупывают дно. Кто хотел, склады забил по самое нехочу.
Шас кукл порезвиться, гэп закроют, там посмотрим.
Дорогой бакс - палка о двух концах, Штаты теряют на экспорте.
Что касаемо паритета. Евру свободно пустили в зону риска, а до конца 7-летнего цикла ещё полгода. ХЗ, что они там порешают. Верить не верю, но не исключаю.
ps индекс бакса