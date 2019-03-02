FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 77

Myth63:

развернули или нет ???? 

Придется купить еще раз ))) Но я верю в дно )))
 
artikul:
1597, крепитесь )))
Значит в  силе 1597.Но там ничего нет :-) у меня .
а вот 1,1670 мой.
 

Вот эта синезелененькая такое специальное дедушкино 50%-е место ))) Как тут говорят фунт на него лег ))) А вот серенькая - это возможное дно, если развернут )))

 

 
tuma88:
Значит в  силе 1597.Но там ничего нет :-) у меня .
а вот 1,1670 мой.
Как там может что-то быть? ))) Континиум )))
 
artikul:

Вот эта синезелененькая такое специальное дедушкино 50%-е место ))) Как тут говорят фунт на него лег ))) А вот серенькая - это возможное дно, если развернут )))

 

ой Женька, ох красавчик.
Балуешь меня рисуночками )
спасибо !
 
artikul:
Как там может что-то быть? ))) Континиум )))
понаблюдаю.
 
tuma88:
понаблюдаю.

У энергетического облака как и всякого ценового коридора есть свой нижний и верхний уровень, которые образуют спред ))) На спокойном рынке этот спред обычно откладывается вверх или вниз один раз и мы фиксируем прибыль ))) Все работает хорошо и красиво, прогнозы исполняются и фибки творят чудеса. Но однажды цена срывается с цепи и это спред в долгом тренде может быть отложен несколько раз и всякий раз на его границе (100%) или 50%-й границе многие ТС видят разворот и это НОРМАЛЬНО. Потому что все мы люди и у всех свой  порог боли или кайфа. Но цена продолжает двигаться дальше ... )))

Спасибо. 

 

Ну шо, интриги, скандалы, расследования? Атланта держит бакса на глиняных ногах? ;-)

А это был не прогноз...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия

Silent, 2014.12.23 13:48

Красиво всё таки по евре заигрались.

Сейчас так логично было бы устроить безоткат и рухнуть к паритету ;-)

Прикольно. Слышат.

Ещё не прогноз.

Всех к паритету, а потом всем миром перейти на бакс. Новый мировой порядок. Никакой головной боли.

Каникулы продолжаются. Всем привет :-)


Silent:

Ну шо, интриги, скандалы, расследования? Атланта держит бакса на глиняных ногах? ;-)

А это был не прогноз...

Прикольно. Слышат.

Ещё не прогноз.

Всех к паритету, а потом всем миром перейти на бакс. Новый мировой порядок. Никакой головной боли.

Каникулы продолжаются. Всем привет :-)


нефть нащупает свою цену и будет ппц розовым мечтам о паритете. скорее всего индекс бакса взлетит неимоверно. реакцию пар в дробях мы уже обсуждали...

давно уже обсуждается, что нацвалюты подешевеют. так что перспектива неудачна и вряд ли состоится.

 
_new-rena:

нефть нащупает свою цену и будет ппц розовым мечтам о паритете. скорее всего индекс бакса взлетит неимоверно. реакцию пар в дробях мы уже обсуждали...

давно уже обсуждается, что нацвалюты подешевеют

У индексов откат (эсэндпи, диджей, эск)

Стратег металлы забили дальше падать, остальные прощупывают дно. Кто хотел, склады забил по самое нехочу.

Шас кукл порезвиться, гэп закроют, там посмотрим.

Дорогой бакс - палка о двух концах, Штаты теряют на экспорте.

Что касаемо паритета. Евру свободно пустили в зону риска, а до конца 7-летнего цикла ещё полгода. ХЗ, что они там порешают. Верить не верю, но не исключаю.

ps индекс бакса


