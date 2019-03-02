FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 69

stranger:

Новая каста?)))

Что то в долгосрок баев я пока не вижу, но фиги 4 можно срубить) 

как пойдёт долится не долго
 
Kino:

Может Оанду кто разберет на "запчасти" ?

Вот открытые позиции

http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/forex-order-book

Вот статистика как они ловят лосей

http://forexmagnates.com/exclusive-q1-2014-us-forex-profitability-report-fewer-traders-more-profits/

Если изментить лосей на профит, то вполне нормальный "грааль", к которому может и пригодятся текущие разработки по фьючерсам.


С таким же успехом можно ковырять любого брокера, который выдает статистику по позициям своих клиентов, таких сейчас хватает, но это ни о чем.
единственное что могу сказать, уровень 5170+- светился 3 недели...
 
Myth63:
и мои =) но мне проще=) я в долгосрок набираю =) пока всего 2 ордера на 5330 и 5190 будет ещё 4 ордера со стопом на 1.40 или ниже . пока всего 2% просадка от профита с 71+ при достижении 50% убытка по профитной зоне будем думать=) сейчас ваще просто от уровней баю =)
круто конешно, когда висит такая селлка, только это уже не я твои баи буду селлить,а ты сам у себя получается))
и ещё, следущий дозабай в зоне 5080-5110

склоняюсь к ухтышке в эту зону с отстрелом скажем фигур на 3-5 для начала 

 
Myth63:
6540 и 6902 это долговые уровни
  думаю, что эти долги тоже спишут
 
Myth63:

Мат нельзя 
Spekul:
  думаю, что эти долги тоже спишут

ну 5330-5370 не списали =)

и эти заберём 

stranger:
Мат нельзя 
забань меня=)
 
Myth63:
забань меня=)

Тут и так уже полветки полегло)))

Учителя вон не выпускают и не комментят даже чего ОН утворил))) 

