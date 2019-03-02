FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 69
Новая каста?)))
Что то в долгосрок баев я пока не вижу, но фиги 4 можно срубить)
Может Оанду кто разберет на "запчасти" ?
Вот открытые позиции
http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/forex-order-book
Вот статистика как они ловят лосей
http://forexmagnates.com/exclusive-q1-2014-us-forex-profitability-report-fewer-traders-more-profits/
Если изментить лосей на профит, то вполне нормальный "грааль", к которому может и пригодятся текущие разработки по фьючерсам.
и мои =) но мне проще=) я в долгосрок набираю =) пока всего 2 ордера на 5330 и 5190 будет ещё 4 ордера со стопом на 1.40 или ниже . пока всего 2% просадка от профита с 71+ при достижении 50% убытка по профитной зоне будем думать=) сейчас ваще просто от уровней баю =)
и ещё, следущий дозабай в зоне 5080-5110
склоняюсь к ухтышке в эту зону с отстрелом скажем фигур на 3-5 для начала
6540 и 6902 это долговые уровни
думаю, что эти долги тоже спишут
ну 5330-5370 не списали =)
и эти заберём
Мат нельзя
забань меня=)
Тут и так уже полветки полегло)))
Учителя вон не выпускают и не комментят даже чего ОН утворил)))