FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 79

artikul:
Придется купить еще раз ))) Но я верю в дно )))
все мечтаете о дне??, тогда я иду к вам (дядя Коля)
 
stranger:
Моя плакаль, что здесь за шабаш ночью был?)))
ну так все ждут разворота, и вдруг ночью втихоря развернут, а все спать будут))
[Удален]  
tuma88:
А с накоплением есть  вариант ? или    в архив пишется ?
сумма объёма по страйкам и  + сделать значимость страйка ( в экзеле) вчера файл кидал сюда.(это чисто эксперимент).
Спасибо !
с накоплением чего??
 
Spekul:
все мечтаете о дне??, тогда я иду к вам (дядя Коля)
Сидите на попе ровно, если опоздали к разбору полетов )))
[Удален]  

[Удален]  
pako:

що у тебя с СИ - полосочки слишком длинный-иии...
[Удален]  
Silent:

Ок. Можно и за 17-18. Хороший тост.

Только там вторая половина 60-летнего цикла. Вро де бы. Даты не помню. То,бишь, ежли с 2008 новый виток идёт, то евра ниже 1-цы как бы не  должна падать.

Я новое правило в геоэкономике вывел.

0 разделить на 0 = 0.0

:-)))

нееее, то бесконечность, т.е. разруха. поентому и грю, что хлопотно слишком и не совсем на такое согласятся...
 
artikul:
Сидите на попе ровно, если опоздали к разбору полетов )))
что, я опоздал к развороту, эх жалость то
 
Spekul:
что, я опоздал к развороту, эх жалость то
Купите фунт и не отрывайтесь от коллектива )))
[Удален]  
_new-rena:
що у тебя с СИ - полосочки слишком длинный-иии...
сделайте лучше
