FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 79
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Придется купить еще раз ))) Но я верю в дно )))
Моя плакаль, что здесь за шабаш ночью был?)))
А с накоплением есть вариант ? или в архив пишется ?
сумма объёма по страйкам и + сделать значимость страйка ( в экзеле) вчера файл кидал сюда.(это чисто эксперимент).
Спасибо !
все мечтаете о дне??, тогда я иду к вам (дядя Коля)
.
.
Ок. Можно и за 17-18. Хороший тост.
Только там вторая половина 60-летнего цикла. Вро де бы. Даты не помню. То,бишь, ежли с 2008 новый виток идёт, то евра ниже 1-цы как бы не должна падать.
Я новое правило в геоэкономике вывел.
0 разделить на 0 = 0.0
:-)))
Сидите на попе ровно, если опоздали к разбору полетов )))
что, я опоздал к развороту, эх жалость то
що у тебя с СИ - полосочки слишком длинный-иии...