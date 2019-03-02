FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 76
Еврочка в чистом поле, тупой стояк как в перпубертатном возрасте ))) По фунту свободный медвежий радикал - чистые продажи )))
ну и классно ) ждём четверга и вниз за ухтышкой.
Ночь на дворе ))) Если Вы насиловали девушку днем, дайте ей выспаться )))
И упала аж вниз хорошо.
вот как красиво катают фунта на минутках=)
и по евре зона 1835-1820 очень она мне нравится стоп
странности с Еврочкой....Вроде на поддержке лежала...
развернули или нет ????