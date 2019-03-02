FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 76

Новый комментарий
 
artikul:
Еврочка в чистом поле, тупой стояк как в перпубертатном возрасте ))) По фунту свободный медвежий радикал - чистые продажи )))
ну и классно ) ждём четверга и  вниз  за ухтышкой.
 
tuma88:
ну и классно ) ждём четверга и  вниз  за ухтышкой.
Ночь на дворе ))) Если Вы насиловали девушку днем, дайте ей выспаться )))
 
artikul:
Ночь на дворе ))) Если Вы насиловали девушку днем, дайте ей выспаться )))
что там  на 1,1862 ?
 
странности с Еврочкой....Вроде на поддержке лежала...
И упала аж вниз хорошо.
[Удален]  

вот как красиво катают фунта на минутках=)

[Удален]  
и по евре зона 1835-1820 очень она мне нравится стоп
 
Myth63:
и по евре зона 1835-1820 очень она мне нравится стоп
мне нравится 1,1670
 
tuma88:
странности с Еврочкой....Вроде на поддержке лежала...
И упала аж вниз хорошо.
1597, крепитесь )))
[Удален]  

развернули или нет ???? 

 
жду чувака
1...697071727374757677787980818283...2119
Новый комментарий