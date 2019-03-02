FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 70

Новый комментарий
 
Myth63:

и ещё, следущий дозабай в зоне 5080-5110

склоняюсь к ухтышке в эту зону с отстрелом скажем фигур на 3-5 для начала 

а может эта ухтышка до 1,50 долетит уж

а то тут некоторые сомневаются

[Удален]  
Spekul:

а может эта ухтышка до 1,50 долетит уж

а то тут некоторые сомневаются

я проще скажу =) если что 4965 следующий бай будет
 
Spekul:

а может эта ухтышка до 1,50 долетит уж

а то тут некоторые сомневаются

Я не сомневаюсь, что на этой неделе или следующей будет вынос медвежьих тел)))
[Удален]  

Update

 

Файлы:
dataV2.ex4  76 kb
 
pako:

Update

 

Вот на коллы выше 22 вчера и лили.
 
stranger:
Я не сомневаюсь, что на этой неделе или следующей будет вынос медвежьих тел)))
Если сигнал будет )))
 
artikul:
Если сигнал будет )))

Если успеете его заметить)))

Старый мудрый Айдлер сказал, что мы здесь орем( 

 
stranger:
Если успеете его заметить)))
Сигнал то заметить дело не хитрое ))) Он если есть, то держится крепко, хрен сковырнешь ))) А вот до 4987 потерпеть придется, уж если прога уровень нарисовала, то цена там обязательно окажется, иначе энергетический дисбаланс ))) Кукл на это пойтить никак не сможет )))
 
И вообще я на фунт смотрю чисто из альтруистической мотивации ))) Это мой жест доброй воли к присутствующим ))) 
 
artikul:
И вообще я на фунт смотрю чисто из альтруистической мотивации ))) Это мой жест доброй воли к присутствующим ))) 
Так как и я на евро)
1...636465666768697071727374757677...2119
Новый комментарий