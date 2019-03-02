FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 66

На фунте внезапно появился сигнал на продажу после продолжительного гуляния цены по полю )))

 

 
Надо же)))
 
На евре то его уже неделю нет ))) На  месячную глубину ни одного радикала )))
 
Давай про отроков)))

Нефть вон убили в ж...у, наверное цивилизация на альтернативное топливо переходит) 

 
Дерзят много ))) А вчера видел этого в белых штанах с Дедом Морозом на катере? )))
 
Будем баксами топить )))
2015.01.06 12:42:24.787 zero divide in 'dataV1.mq4' (68,56)



если вы делаете все правильно, в этой строке не может быть деления на 0

тем более у вас не может быть моего файла dataV1.mq4, только ех4

 
Ага, Рену и Спекулятора тероризировал, грааля хотел))))
 
Лучше конечно проверку поставить и вывести сообщение, что нужно, чтобы было правильно. ))
нужно скармливать скрипту правильные данные
