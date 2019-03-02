FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 356

stranger:
Понятно, беги доделывай, опять нахалтурил)))
Ты опять забыл, что не видишь будущее? )))
 
artikul:
Учителя нигде не встречал?) 

 
stranger:

Тут и настоящего то никто не видит))) 

Учителя нигде не встречал?) 

ОН мне снился )))
 
artikul:
В пещере у костра укутанный шкурой мамонта?)))
 
stranger:
В пещере у костра укутанный шкурой мамонта?)))
Нет ))) Истощенный в розовой дымке )))
[Удален]  

у меня пока так =) это чисто по новой системе =) тест продолжается в полном режиме=) 

 
 
SEVER11:
а где же у тебя паритет? не будет?
 
Myth63:

у меня пока так =) это чисто по новой системе =) тест продолжается в полном режиме=) 

Миф что по баксоене?
 

Теперь можно и так

 

