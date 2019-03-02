FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже верх пойдёт!
вот молодец парень, знает где надо купить
Радуйся, брат вернулся)))
ну я и рад за него, сам только без позы по евру, по понедельникам не люблю входить
по фунту только как открылся лимитник на 1,50 и уже 3 дня висим здесь
ну я и рад за него, сам только без позы по евру, по понедельникам не люблю входить
по фунту только как открылся лимитник на 1,50 и уже 3 дня висим здесь
Пока что некуда ему кроме как вверх.
есть, еще в бок
Это явление временное)
Почему ОН покинул нас?
я вспоминаю его бай на вершине падения евры, ты думаешь ему легко?
видимо что-то пошло не так, вот наверно думает над новым граалем
я вспоминаю его бай на вершине падения евры, ты думаешь ему легко?
видимо что-то пошло не так, вот наверно думает над новым граалем
А че там вспоминать то, у него баи всегда на хае, а продажи на лоу, ТС такая, Истощение)))
Учитель не знает сомнений и значения слова думать)