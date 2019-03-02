FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 703
давай не будем начинать спор! от ТФ зависят пики, а от них уже и скрипты пляшут. (если ты и этого не понимаешь - то чо ты там разглядываешь?)
Так а как ты от них будешь заходить если у тебя 10 уровней?)))
Шикарность идеии просто поражает... я горд =)
Осталось понять когда за долгами они бегают.
Если ты пиками называешь экстремумы, (т.е. минимальные и максимальные значения цены за день, неделю, год) то я не понимаю, как они могут поменяться. На прошлой неделе хай был 1,1442, и как эта цифирь может "плясать"? Это мне непонятно. Или мы говорим о разных вещах?
давно смотрел в ммх ну что обанкротились. (трендовые то давно уже не рисую - ни чо нехочу)
ну правильно на Д1 один хай, а на Н4 3 справа слева, на Н1 ещё больше.
А отмазка "если все так будут" стара как мир.
Зайди на МТ5, они там на уровни ТСТ поподписывались поголовно почти, они рассчитываются из опционных уровней, ну, гуд, подписались, на графике красота, тут покупай - там продавай))) А хр...н ли толку если он не знает почему там продавать, куда сейчас позы набирают и до куда, какое сопротивление-поддержка сильнее, а на какое можно вообще внимания не обращать. Вот тебе и все. Пока сам не разберешься полностью, то хоть что рисуй и покупай - пох.
Так что не спорь, на каждом тф свой хай)))))))))))))))))))))))))))))))))) Справа и слева....
