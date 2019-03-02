FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 703

Новый комментарий
 
Ishim:
давай не будем начинать спор! от ТФ зависят пики, а от них уже и скрипты пляшут. (если ты и этого не понимаешь - то чо ты там разглядываешь?)
Если ты пиками называешь экстремумы, (т.е. минимальные и максимальные значения цены за день, неделю, год) то я не понимаю, как они могут поменяться. На прошлой неделе хай был 1,1442, и как эта цифирь может "плясать"? Это мне непонятно. Или мы говорим о разных вещах?
 
stranger:
Так а как ты от них будешь заходить если у тебя 10 уровней?)))
давно смотрел в ммх ну что обанкротились. (трендовые то давно уже не рисую - ни чо нехочу)
[Удален]  

Шикарность идеии просто поражает... я горд =) 

Осталось понять когда за долгами они бегают. 

 
Nestradamus:
Если ты пиками называешь экстремумы, (т.е. минимальные и максимальные значения цены за день, неделю, год) то я не понимаю, как они могут поменяться. На прошлой неделе хай был 1,1442, и как эта цифирь может "плясать"? Это мне непонятно. Или мы говорим о разных вещах?
ну правильно на Д1 один хай, а на Н4 3 справа слева, на Н1 ещё больше.
 
Ishim:
давно смотрел в ммх ну что обанкротились. (трендовые то давно уже не рисую - ни чо нехочу)
Дописал там.
 
Ishim:
ну правильно на Д1 один хай, а на Н4 3 справа слева, на Н1 ещё больше.
                    
 
Nestradamus:
Если ты пиками называешь экстремумы, (т.е. минимальные и максимальные значения цены за день, неделю, год) то я не понимаю, как они могут поменяться. На прошлой неделе хай был 1,1442, и как эта цифирь может "плясать"? Это мне непонятно. Или мы говорим о разных вещах?
Так что не спорь, на каждом тф свой хай)))))))))))))))))))))))))))))))))) Справа и слева....
 
stranger:

Так а как ты от них будешь заходить если у тебя 10 уровней?)))

А отмазка "если все так будут" стара как мир. 

Зайди на МТ5, они там на уровни ТСТ поподписывались поголовно почти, они рассчитываются из опционных уровней, ну, гуд, подписались, на графике красота, тут покупай - там продавай))) А хр...н ли толку если он не знает почему там продавать, куда сейчас позы набирают и до куда, какое сопротивление-поддержка сильнее, а на какое можно вообще внимания не обращать. Вот тебе и все. Пока сам не разберешься полностью, то хоть что рисуй и покупай - пох. 

так я тебя и спрашивал разобрался? (сколько на 10 входов лосей 7? 8?), а Доктор (такой вроде ник) твой напарник по объёмам, открывал в альпах памм - и что то очень долго и нудно лил.
 
stranger:
Так что не спорь, на каждом тф свой хай)))))))))))))))))))))))))))))))))) Справа и слева....
мне по барабану ничо не рисую, будет на евре канал - пипсану ))))
 
stranger:
Так что не спорь, на каждом тф свой хай))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Каждый свой Старший
1...696697698699700701702703704705706707708709710...2119
Новый комментарий