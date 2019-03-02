FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 700

SEVER11:

Не не угадал, рынок даже не знает почему буксует, а буксует из-за того что мы там трендовую нарисовали


Не мы, ОН)))))))

 
Ishim:

видишь как от трендовой отбивается вроде ерунда, а наклон держит )))) (я до сих пор не знаю что это такое) 

Чой-то половину черточек растерял... Шаблон подогнать?


 
Nestradamus:

Чой-то половину черточек растерял... Шаблон подогнать?


Нестрадамус, привет)))

У НЕГО евра с шаблона выпала))) 

Так ОН поднял, вытер и как то засунул обратно) 

 
stranger:

Нестрадамус, привет)))

У НЕГО евра с шаблона выпала))) 

Так ОН поднял, вытер и как то засунул обратно) 

Привет Старый! Я ему этот шаблон в прошлом годе презентовал, когда она у него не влазила. А теперь половина отсебятины, половина пропала...

Потерял наверно, вот и предлагаю восстановить. 

 
wild_hedgehog:

в тему ))), паства молится и не знает, что Батюшка глупый ((( (из ума выжил)
 
Nestradamus:

Чой-то половину черточек растерял... Шаблон подогнать?


у тебя не такие ((( , привет!

 

ушла ниже всех трендовых (((( вот осенью пойдёт вверх - буду опять смотреть )))) 

 
Ishim:
в тему ))), паства молится и не знает, что Батюшка глупый ((( (из ума выжил)
Сенсей, так это два разных понятия)
 
Ishim:

у тебя не такие ((( , привет!

 

ушла ниже всех трендовых (((( вот осенью пойдёт вверх - буду опять смотреть )))) 

Вот в конце лета, осенью жди второй блицкриг, бакс продолжит)
 
Ishim:

у тебя не такие ((( , привет!

 

ушла ниже всех трендовых (((( вот осенью пойдёт вверх - буду опять смотреть )))) 

Шаман привет! Зачем их так много-то? У меня скрипт рисует тока те, которые в пределах дневной досягаемости. Дабы чарт не был на стог соломы похож...

 

 
Nestradamus:

Шаман привет! Зачем их так много-то? У меня скрипт рисует тока те, которые в пределах дневной досягаемости. Дабы чарт не был на стог соломы похож...

 

должно быть в меру
