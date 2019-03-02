FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 700
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не не угадал, рынок даже не знает почему буксует, а буксует из-за того что мы там трендовую нарисовали
Не мы, ОН)))))))
видишь как от трендовой отбивается вроде ерунда, а наклон держит )))) (я до сих пор не знаю что это такое)
Чой-то половину черточек растерял... Шаблон подогнать?
Чой-то половину черточек растерял... Шаблон подогнать?
Нестрадамус, привет)))
У НЕГО евра с шаблона выпала)))
Так ОН поднял, вытер и как то засунул обратно)
Нестрадамус, привет)))
У НЕГО евра с шаблона выпала)))
Так ОН поднял, вытер и как то засунул обратно)
Привет Старый! Я ему этот шаблон в прошлом годе презентовал, когда она у него не влазила. А теперь половина отсебятины, половина пропала...
Потерял наверно, вот и предлагаю восстановить.
http://www.psyportal.net/4622/pervyie-priznaki-shizofrenii/
Чой-то половину черточек растерял... Шаблон подогнать?
у тебя не такие ((( , привет!
ушла ниже всех трендовых (((( вот осенью пойдёт вверх - буду опять смотреть ))))
в тему ))), паства молится и не знает, что Батюшка глупый ((( (из ума выжил)
у тебя не такие ((( , привет!
ушла ниже всех трендовых (((( вот осенью пойдёт вверх - буду опять смотреть ))))
у тебя не такие ((( , привет!
ушла ниже всех трендовых (((( вот осенью пойдёт вверх - буду опять смотреть ))))
Шаман привет! Зачем их так много-то? У меня скрипт рисует тока те, которые в пределах дневной досягаемости. Дабы чарт не был на стог соломы похож...
Шаман привет! Зачем их так много-то? У меня скрипт рисует тока те, которые в пределах дневной досягаемости. Дабы чарт не был на стог соломы похож...