FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 702

Ishim:
ну молодца молодца! кстати падать будет без "поз" просто так.
Да, плохо что читать умею( Много бреда не узнал бы(
 
stranger:

Не бери в голову)

Интересно, как бы ты торговал если бы в торговой платформе графиков не было) 

молча
 
Ishim:
молча

Я могу без графика, а ты без трендовых как?)))

" Мы все один и тот же график видим по-разному. И это зависит от нашего психо-типа. И поскольку у каждого свой психо-тип - то и график каждый видит свой. Один там видит голову и плечи , другой волну вульфа , третий три обкуренных индейца - а четвёртый вообще ничего не видит - - скажет - что циферки просто скачут хаотично. 

А объёмы и опционы тут уже никакого субъективизма.  

 
stranger:

я тебе 100 раз говорил трендовые не торгую, прогнозы не торгую (по фунту вот зашол но это ерунда). Я торгую по своей ТС - графики там не нужны. (различные головы , волны, - это чисто пофлудить)
 
Ishim:
это самый первый скрин? а там вроде трендовые Н1 есть - зачем смешивать.

Я тебе миллион раз говорил, мои скрипты рисуют углы не зависящие от ТФ. Они не перерисовываются при переходе.

Вот для примера как выглядят годовые углы на разных ТФ


 
stranger:

опционы смотрел (очень давно) 10 уровней  вверху 10 внизу - тогда уж лучше трендовые. (если евра будет в канале я её в любом случае наловлю и настригу, вот безоткат другое дело - лучше переждать)
 
Nestradamus:

Вот для примера как выглядят годовые углы на разных ТФ


давай не будем начинать спор! от ТФ зависят пики, а от них уже и скрипты пляшут. (если ты и этого не понимаешь - то чо ты там разглядываешь?)
 
Ishim:
опционы смотрел (очень давно) 10 уровней  вверху 10 внизу - тогда уж лучше трендовые. (если евра будет в канале я её в любом случае наловлю и настригу, вот безоткат другое дело - лучше переждать)

Где десять? 

 

 
stranger:

Где десять? 

 

ну да все будут от опционов заходить и кукл разорится )))
 
Ishim:
ну да все будут от опционов заходить и кукл разорится )))

Так а как ты от них будешь заходить если у тебя 10 уровней?)))

А отмазка "если все так будут" стара как мир. 

Зайди на МТ5, они там на уровни ТСТ поподписывались поголовно почти, они рассчитываются из опционных уровней, ну, гуд, подписались, на графике красота, тут покупай - там продавай))) А хр...н ли толку если он не знает почему там продавать, куда сейчас позы набирают и до куда, какое сопротивление-поддержка сильнее, а на какое можно вообще внимания не обращать. Вот тебе и все. Пока сам не разберешься полностью, то хоть что рисуй и покупай - пох. 

