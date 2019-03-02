FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 702
ну молодца молодца! кстати падать будет без "поз" просто так.
Не бери в голову)
Интересно, как бы ты торговал если бы в торговой платформе графиков не было)
молча
Я могу без графика, а ты без трендовых как?)))
А объёмы и опционы тут уже никакого субъективизма.
это самый первый скрин? а там вроде трендовые Н1 есть - зачем смешивать.
Я тебе миллион раз говорил, мои скрипты рисуют углы не зависящие от ТФ. Они не перерисовываются при переходе.
Вот для примера как выглядят годовые углы на разных ТФ
А объёмы и опционы тут уже никакого субъективизма.
опционы смотрел (очень давно) 10 уровней вверху 10 внизу - тогда уж лучше трендовые. (если евра будет в канале я её в любом случае наловлю и настригу, вот безоткат другое дело - лучше переждать)
Где десять?
ну да все будут от опционов заходить и кукл разорится )))
Так а как ты от них будешь заходить если у тебя 10 уровней?)))
А отмазка "если все так будут" стара как мир.
Зайди на МТ5, они там на уровни ТСТ поподписывались поголовно почти, они рассчитываются из опционных уровней, ну, гуд, подписались, на графике красота, тут покупай - там продавай))) А хр...н ли толку если он не знает почему там продавать, куда сейчас позы набирают и до куда, какое сопротивление-поддержка сильнее, а на какое можно вообще внимания не обращать. Вот тебе и все. Пока сам не разберешься полностью, то хоть что рисуй и покупай - пох.