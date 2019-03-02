FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 701

Новый комментарий
 
Nestradamus:

Шаман привет! Зачем их так много-то? У меня скрипт рисует тока те, которые в пределах дневной досягаемости. Дабы чарт не был на стог соломы похож...

 

Тот старший и там несколько глобальный хаев и лоев, а то что у тебя рисует это текущий может Н1 или Н4 быть. На меньшем ТФ их будет совсем тьма. Внутри дня какие трендовые? - лучше Батюшку послушать (скорее сработает)
 
wild_hedgehog:
должно быть в меру

Это да)

для интрадея

и краткосрока

 

 

[Удален]  
ля ля =) а я не покажу =))
 
stranger:

Это да)

для интрадея

и краткосрока

 

 

просто уровни это ни о чём (((( на каждом уровне решается пробой-отбой. (или тогда от каждого заходить и как это будет выглядеть? пробовал? статистика есть?)
 
Ishim:
просто уровни это ни о чём (((( на каждом уровне решается пробой-отбой. (или тогда от каждого заходить и как это будет выглядеть? пробовал? статистика есть?)

Не бери в голову)

Интересно, как бы ты торговал если бы в торговой платформе графиков не было) 

 
stranger:
Не бери в голову)
просто любопытство, ну так чо торговал? уровни
 
Ishim:
Тот старший и там несколько глобальный хаев и лоев, а то что у тебя рисует это текущий может Н1 или Н4 быть. На меньшем ТФ их будет совсем тьма. Внутри дня какие трендовые? - лучше Батюшку послушать (скорее сработает)

На предыдущем скрине углы от экстремумов последних десяти лет.

На этом углы от последних 12 месяцев

 

А здесь внутри дня

 

 
Ishim:
просто любопытство, ну так чо торговал? уровни

Как, баи 5012, 5213 и 5348, вот так и мучусь(

Есть уровни на которых набирают позы, вот там и входишь.  

 
stranger:

Как, баи 5012, 5213 и 5348, вот так и мучусь(

Есть уровни на которых набирают позы, вот там и входишь.  

ну молодца молодца! кстати падать будет без "поз" просто так.
 
Nestradamus:

На предыдущем скрине углы от экстремумов последних десяти лет.

На этом углы от последних 12 месяцев

 

А здесь внутри дня

 

это самый первый скрин? а там вроде трендовые Н1 есть - зачем смешивать.
1...694695696697698699700701702703704705706707708...2119
Новый комментарий