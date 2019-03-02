FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 701
Шаман привет! Зачем их так много-то? У меня скрипт рисует тока те, которые в пределах дневной досягаемости. Дабы чарт не был на стог соломы похож...
должно быть в меру
Это да)
для интрадея
и краткосрока
просто уровни это ни о чём (((( на каждом уровне решается пробой-отбой. (или тогда от каждого заходить и как это будет выглядеть? пробовал? статистика есть?)
Не бери в голову)
Интересно, как бы ты торговал если бы в торговой платформе графиков не было)
Тот старший и там несколько глобальный хаев и лоев, а то что у тебя рисует это текущий может Н1 или Н4 быть. На меньшем ТФ их будет совсем тьма. Внутри дня какие трендовые? - лучше Батюшку послушать (скорее сработает)
На предыдущем скрине углы от экстремумов последних десяти лет.
На этом углы от последних 12 месяцев
А здесь внутри дня
просто любопытство, ну так чо торговал? уровни
Как, баи 5012, 5213 и 5348, вот так и мучусь(
Есть уровни на которых набирают позы, вот там и входишь.
