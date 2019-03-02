FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 350
Нарисуй мажоров)
мажоры...
мажоры...
Учитель с палочкой?)
КУКЛ...
Кто такой Кукл по сравнению с НИМ?...
Евроену гляньте...
на предмет 225 п.
Я баксойену купил, пока хватит.
не плохо...
во флэте поболтаться
Ты во флэте, а я по йене далеко вверх.
пусть будет так...