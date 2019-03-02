FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 350

Новый комментарий
 
stranger:
Нарисуй мажоров)

мажоры...

 
Lesorub:

мажоры...

Учитель с палочкой?)
 
stranger:
Учитель с палочкой?)
КУКЛ...
 
Lesorub:
КУКЛ...
Кто такой Кукл по сравнению с НИМ?...
 
stranger:
Кто такой Кукл по сравнению с НИМ?...

Евроену гляньте...

на предмет 225 п.

 
Lesorub:

Евроену гляньте...

на предмет 225 п.

Я баксойену купил, пока хватит.
 
stranger:
Я баксойену купил, пока хватит.

не плохо...

во флэте поболтаться

 
Lesorub:

не плохо...

во флэте поболтаться

Ты во флэте, а я по йене далеко вверх.
 
stranger:
Ты во флэте, а я по йене далеко вверх.
пусть будет так...
 
Lesorub:
пусть будет так...
А купил ли ты фунт?...
1...343344345346347348349350351352353354355356357...2119
Новый комментарий