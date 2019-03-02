FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 699

wild_hedgehog:
мне иногда жалко что я читать умею

проблема этого трейдера "спекулянта"(так скажем) в том что надо не только уметь прогнозировать удачно, но и торговать свой прогноз+ время от времени любой прогноз требует корректировки и самое главное понимать от куда и как появляются его прогнозные линии...

вот вам грубо на вскидку

 
SEVER11:

А еще если знаешь, что никто его не продает ... 
 
SEVER11:

у вас есть проблемы? - тогда мы идём к вам )))))
 
stranger:
А еще если знаешь, что никто его не продает ... 
Я продал! ты чо глупый?
 
stranger:
А еще если знаешь, что никто его не продает ... 
Грустно... Тогда у кого его покупать? )
 
21april:
Грустно... Тогда у кого его покупать? )

У Сенсея и пары чикагских колхозников))))

 

 
stranger:
А еще если знаешь, что никто его не продает ... 

это конечно хорошо, но когда не зная объёма торгов ты каждый день, неделю.... знаешь какие сделки предпочтительней вот тогда точна

 
SEVER11:

это конечно хорошо, но когда не зная объёма торгов ты каждый день, неделю.... знаешь какие сделки предпочтительней вот тогда точна

Эт ты мелко плаваешь, вот когда не зная ничего, из-за того, что цена уперлась в трендовую, вот это да)))))))))))))))))))))))
 
Ishim:
у вас есть проблемы? - тогда мы идём к вам )))))

stranger:
Эт ты мелко плаваешь, вот когда не зная ничего, из-за того, что цена уперлась в трендовую, вот это да)))))))))))))))))))))))

Не не угадал, рынок даже не знает почему буксует, а буксует из-за того что мы там трендовую нарисовали


