FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 699
мне иногда жалко что я читать умею
проблема этого трейдера "спекулянта"(так скажем) в том что надо не только уметь прогнозировать удачно, но и торговать свой прогноз+ время от времени любой прогноз требует корректировки и самое главное понимать от куда и как появляются его прогнозные линии...
вот вам грубо на вскидку
А еще если знаешь, что никто его не продает ...
Грустно... Тогда у кого его покупать? )
У Сенсея и пары чикагских колхозников))))
это конечно хорошо, но когда не зная объёма торгов ты каждый день, неделю.... знаешь какие сделки предпочтительней вот тогда точна
у вас есть проблемы? - тогда мы идём к вам )))))
http://www.psyportal.net/4622/pervyie-priznaki-shizofrenii/
Эт ты мелко плаваешь, вот когда не зная ничего, из-за того, что цена уперлась в трендовую, вот это да)))))))))))))))))))))))
Не не угадал, рынок даже не знает почему буксует, а буксует из-за того что мы там трендовую нарисовали