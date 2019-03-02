FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 698
видишь как от трендовой отбивается вроде ерунда, а наклон держит )))) (я до сих пор не знаю что это такое)
на пиках баевый настрой
ниже 1.30 стопов не меряно (бездоказательное утверждение но так думаю) уже от 1.25 может забычится (но я об этом узнаю заранее или в моменте - был бы терминал включен)
обычно в + закрываю если чо, но конечно бывает уедешь куда...
первое сопротивление 5406, если пройдёт до 5305 в бу поставлю.
Это у кого так? это я про евру.
если стоп ставигт, то ваше 5510 передвигай скажем на 5540.
мне иногда жалко что я читать умею
скоро ухожу... (прям щас)