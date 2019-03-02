FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 698

Ishim:

видишь как от трендовой отбивается вроде ерунда, а наклон держит )))) (я до сих пор не знаю что это такое) 

на пиках баевый настрой
 
Myth63:
ниже 1.30 стопов не меряно (бездоказательное утверждение но так думаю) уже от 1.25 может забычится (но я об этом узнаю заранее или в моменте - был бы терминал включен)
 
Ishim:
Это у кого так?
Ishim:

обычно в + закрываю если чо, но конечно бывает уедешь куда...

 

первое сопротивление 5406, если пройдёт до 5305 в бу поставлю. 

если стоп ставигт, то ваше  5510 передвигай скажем на 5540.
 
Alexey:
Это у кого так? это я про евру.
 
Myth63:
я фунта продал, 55 55  - на следующий год )))))
 
Ishim:
мне иногда жалко что я читать умею
 
wild_hedgehog:
А мне то как жаль...  
 
wild_hedgehog:
скоро ухожу... (прям щас)
 
Ishim:
Это все от того, что ты не можешь толком и по порядку объяснить ход своих мыслей)
