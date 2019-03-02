FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ни одна лонг тайм свеча не закрылась под ним.
Так вот, зачем им выкидывать маленькую Грецию и брать обузой большую Украину с нынешними проблемами ? Товарищи модераторы, здесь нет политики, обсуждается ситуация и её влияние на курс Евро. У европы сейчас упал экспорт - выгодно держать низкий курс, что бы сохранить рабочие места. Как только ситуация в регионе нормализуется, а она нормализуется - курс попрет вверх.
Так вот, зачем им выкидывать маленькую Грецию и брать обузой большую Украину с нынешними проблемами ? Товарищи модераторы, здесь нет политики, обсуждается ситуация и её влияние на курс Евро. У европы сейчас упал экспорт - выгодно держать низкий курс, что бы сохранить рабочие места. Как только ситуация в регионе нормализуется, а она нормализуется - курс попрет вверх.
Проходили это уже и не в первой, чем хуже новости по Греции, тем курс евро выше) Я к тому что не стоит ориентироваться на Грецию, нет там фундаменталки однозначной.
В Европу все едут, чтобы не работать. Жить на пособия, это и есть фундамент. Кто будет кормить армию дармоедов?
Дурное дело - не хитрое.
Илья, трупик киви подбери, валяется посреди дороги)
ну, ну...