Myth63:
ни одна лонг тайм свеча не закрылась под ним.
Частичное закрытие было, посмотрим что дальше будет
 
Kino:
Так вот, зачем им выкидывать маленькую Грецию и брать обузой большую Украину с нынешними проблемами ? Товарищи модераторы, здесь нет политики, обсуждается ситуация и её влияние на курс Евро. У европы сейчас упал экспорт - выгодно держать низкий курс, что бы сохранить рабочие места. Как только ситуация в регионе нормализуется, а она нормализуется - курс попрет вверх.
Конечно вложили деньге, а прибыль прогорела. Греция это начало.     
 
Kino:
На счет Украины не знаю, но Греция как козел отпущения, вынуждена пострадать
Проходили это уже и не в первой, чем хуже новости по Греции, тем курс евро выше) Я к тому что не стоит ориентироваться на Грецию, нет там фундаменталки однозначной.
 
Kino:
В Европу все едут, чтобы не работать. Жить на пособия, это и есть фундамент. Кто будет кормить армию дармоедов?     
Speculator_:
Дурное дело - не хитрое.
 
Kino:
Время настанет и им обломают обломают халяву. Тогда они приедут а Москву дворниками работать.   Где Таджики будут над ними начальниками.   
 
Илья, трупик киви подбери, валяется посреди дороги)
 
stranger:
ну, ну...
 
Lesorub:
Нарисуй мажоров)
