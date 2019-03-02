FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 697

Ishim:
месяца 2 назад тут писал - ну помнишь всё ржали )))) и все ржали (не ну там может и лошади кто .... я не проверял...). И вывод написал - прошлые цены влияют на будущие цены.

То что прошлые цены влияют на будущие так это и коню ясно, люди помнят где они покупали и продавали и почем))) Но в твоем изложении я этой теории еще раз не переживу))) Лучше прочитать спокойно по порядку)

Если ты покупал свои сигареты по 50 рублей, сейчас они 80, то увидев их опять по 50 купишь по любому))) 

 
stranger:
То что прошлые цены влияют на будущие так это и коню ясно, люди помнят где они покупали и продавали и почем))) Но в твоем изложении я этой теории еще раз не переживу))) Лучше прочитать спокойно по порядку)
Так самый главный вывод (кроме цен) теория должна быть того кто торгует, а не с инета. (вообще рабочая теория у другого может и оказаться не рабочей)
 
Ishim:
Так самый главный вывод (кроме цен) теория должна быть того кто торгует, а не с инета. (вообще рабочая теория у другого может и оказаться не рабочей)
Да я и не собираюсь ее рабочей делать, просто интересно чего там написали. В инете нигде ничего готового нет, обрывки из отрывков, каждый сам для себя решает чего хочет и там и копает.
 
Ishim:

не его увы (((

 

итак что мы видим на м1 - 5ти волновка закончилась - очень хорошо ))) 

доп. если чо я вас буду держать в курсе - проданного ордера и его судьбы )))

не пробовал поставить себе прогу на терминал которая в секундах график делает...воще прогнозы в улет можно выкладывать
 
stranger:
Да я и не собираюсь ее рабочей делать, просто интересно чего там написали. В инете нигде ничего готового нет, обрывки из отрывков, каждый сам для себя решает чего хочет и там и копает.

видишь как от трендовой отбивается вроде ерунда, а наклон держит )))) (я до сих пор не знаю что это такое) 

 
wild_hedgehog:
не пробовал поставить себе прогу на терминал которая в секундах график делает...воще прогнозы в улет можно выкладывать

5 минут - полёт нормальный. 

 
Ishim:

видишь как от трендовой отбивается вроде ерунда, а наклон держит )))) (я до сих пор не знаю что это такое) 

Лучше узнай что это, а то евро покупают и трендовую грохнут)))
 
Ishim:

5 минут - полёт нормальный. 

да да...не долгий и не туда но нормальный

 
stranger:
Лучше узнай что это, а то евро покупают и трендовую грохнут)))
так смотря куда покупают )))) её покупают на 30 пипок поднять )))))
 
wild_hedgehog:

да да...не долгий и не туда но нормальный

обычно в + закрываю если чо, но конечно бывает уедешь куда...

 

первое сопротивление 5406, если пройдёт до 5305 в бу поставлю. 

