Купил фунт.

1.5433 - уж больно магическая цена.

))) 

[Удален]  

пля, вот так и думал что будет нечто подобное (= спрашивается зачем вчера убрал .... 

 
Я этот раз покупать не буду, слишком часто. А так самый хороший диапазон 5370-5400.
 
Myth63:

пля, вот так и думал что будет нечто подобное (= спрашивается зачем вчера убрал .... 

Успеешь растянуть депо кадиком, всё впереди )
 
stranger:
Учитель, так кто против беседы то?) Давай, на чем основывается твой прогноз? У меня на уровнях спроса и предложения, проще - цена и объем, рассказывать не буду, но ссылку дам, да и давал не раз, где почитать если есть желание. А у тебю?)))

на теории движения цены ))))), по объёмам не торговал - почему? - ну вот закупились фунта большим объёмом и все это видят и что дальше? и сколько пипок ну ладно 100 

 
Разочарую тебю, сегодня больших объемов вообще еще не было, самый большой это покупка на 5408 - 30 лотов, евжопейцы ничего не хотят. Полный штиль.

Пипок не надо, ты прогноз уже сделал. 

 Про теорию цены, где, что, как, посмотреть, почитать? 

Или это великая тайна?))) 

 
По объемам немного просвещу тебю) Почему 13-го объем резко упал? Потому что то движение, которое было, никому и нах не надо, 17-го вырос, а цена открытия-закрытия с разницей 17 пп, что там делали? дятлу ясно что покупали. И вчера, 18-го, нормальный объем на движении вверх. Делай выводы)

 

16-го был выходной, это чтоб дурных вопросов не задавал))) 

 
так вопрос для тебя закрыт? то есть если там купили то растёт если продали то падает. Если это у тебя работает то какие проблемы? торгуй!
 
Так я хочу Тайного Знания про теорию цены 
 
месяца 2 назад тут писал - ну помнишь всё ржали )))) и все ржали (не ну там может и лошади кто .... я не проверял...). И вывод написал - прошлые цены влияют на будущие цены.
