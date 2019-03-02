FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 696
Купил фунт.
1.5433 - уж больно магическая цена.
)))
пля, вот так и думал что будет нечто подобное (= спрашивается зачем вчера убрал ....
Учитель, так кто против беседы то?) Давай, на чем основывается твой прогноз? У меня на уровнях спроса и предложения, проще - цена и объем, рассказывать не буду, но ссылку дам, да и давал не раз, где почитать если есть желание. А у тебю?)))
на теории движения цены ))))), по объёмам не торговал - почему? - ну вот закупились фунта большим объёмом и все это видят и что дальше? и сколько пипок ну ладно 100
Разочарую тебю, сегодня больших объемов вообще еще не было, самый большой это покупка на 5408 - 30 лотов, евжопейцы ничего не хотят. Полный штиль.
Пипок не надо, ты прогноз уже сделал.
Про теорию цены, где, что, как, посмотреть, почитать?
Или это великая тайна?)))
По объемам немного просвещу тебю) Почему 13-го объем резко упал? Потому что то движение, которое было, никому и нах не надо, 17-го вырос, а цена открытия-закрытия с разницей 17 пп, что там делали? дятлу ясно что покупали. И вчера, 18-го, нормальный объем на движении вверх. Делай выводы)
16-го был выходной, это чтоб дурных вопросов не задавал)))
так вопрос для тебя закрыт? то есть если там купили то растёт если продали то падает. Если это у тебя работает то какие проблемы? торгуй!
