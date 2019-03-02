FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 695
Ага развели на флуд, всем пака!
А мы чем тут занимаемся по вашему? У меня честно говоря минимум 0.1..
Вы называете свои прогнозы флудом?
сейчас фунт продолжит падение.... Стрендж постепенно забудет об этом инциденте и плавно переключится на канадца - будет орать купи продай ))))))))
фунтом не торгую - зашол просто пофлудить - подтвердить прогноз.
Туту никто не кого не заставляет покупаеть или продавать .Просто высказываем мнение по рынку ... А ошибиться каждый может .
а мы стареем... недельный график... прогноз на год вперёд...
Борода, при расчете уровней по отчетам СМЕ в основу OI берется или Volume?
нет беседы с вами (всё! ваше время вышло)