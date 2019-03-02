FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 695

Ishim:
Ага развели на флуд, всем пака!
Вы называете свои прогнозы флудом? 
 
azfaraon:
А мы чем тут занимаемся по вашему? У меня честно говоря минимум 0.1..
фунтом не торгую - зашол для примера - подтвердить прогноз.
 
stranger:
нет беседы с вами (всё! ваше время вышло)
Ishim:
сейчас фунт продолжит падение.... Стрендж постепенно забудет об этом инциденте и плавно переключится на канадца - будет орать купи продай ))))))))
Туту никто не кого не заставляет покупаеть или продавать .Просто высказываем мнение по рынку ... А ошибиться каждый может .
 
Ishim:
фунтом не торгую - зашол просто пофлудить - подтвердить прогноз.
Правильно, маленький Вы еще, Учитель))))
 
azfaraon:
Туту никто не кого не заставляет покупаеть или продавать .Просто высказываем мнение по рынку ... А ошибиться каждый может .
SEVER11:

а мы стареем... недельный график... прогноз на год вперёд...


вот кто распадскую толкает =)
 
Борода, при расчете уровней по отчетам СМЕ в основу OI берется или Volume?
 
Bicus:
И то и другое. Уровни рассчитываются ВСЕ.
 
Ishim:
нет беседы с вами (всё! ваше время вышло)
Учитель, так кто против беседы то?) Давай, на чем основывается твой прогноз? У меня на уровнях спроса и предложения, проще - цена и объем, рассказывать не буду, но ссылку дам, да и давал не раз, где почитать если есть желание. А у тебю?)))
