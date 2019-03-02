FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 32

Новый комментарий
 

Точно такие же данные только в текстовом формате

 

[Удален]  
stranger:

Точно такие же данные только в текстовом формате

 

это чо - ты тоже их тыришь какой то программулей ??? ))))
[Удален]  
stranger:
Правильно, не пускай их, пусть сидят на своем убогом СМЕ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
систему строим...
 
_new-rena:
это чо - ты тоже их тыришь какой то программулей ??? ))))
Епт, это твой файл в "блокноте")))))))))))))))))))
[Удален]  
stranger:
Епт, это твой файл в "блокноте")))))))))))))))))))
дак я то просил посмотреть - чо там они с этого файла кажут на странице, а чего нет)))) может в этом какой то персик ))) в прошлый раз они забыли на страничке отобразить хай и лой, а в файлах всегда было
 
_new-rena:
дак я то просил посмотреть - чо там они с этого файла кажут на странице, а чего нет)))) может в этом какой то персик ))) в прошлый раз они забыли на страничке отобразить хай и лой, а в файлах всегда было
Все то же самое, я же сказал)
[Удален]  
stranger:
Все то же самое, я же сказал)
а такое как понять : "put":{"last":"0.0084 b", что за буковка "b" ? в call-ах "а" какая то и не везде?
 

Просвещайтесь)

http://dropmefiles.com/4SChB 

DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации
DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации
  • dropmefiles.com
Вы можете быстро делиться фотографиями, отправлять видео или передавать файлы большого размера. Наш файлообменник работает без регистрации, скорость загрузки и скачивания данных не ограничена.
[Удален]  
stranger:

Просвещайтесь)

http://dropmefiles.com/4SChB 

кое что с паролем.


 
_new-rena:

кое что с паролем.


Не ставил я пароль.
1...252627282930313233343536373839...2119
Новый комментарий