artikul:

Встреча фунта с Непробиваемой Машкой ))) Фунт осторожно принюхивается ))) Машка делает вид, что ничего не происходит ))) Параболик, как всегда, задорно тупит )))

 

Чего там принюхиваться, все еще спят)

Клинер не случится?)))) 

 
stranger:

Я не знаю, Стренж ))) Всего лишь делюсь эмпирическими ощущениями, которые даны мне в созерцании самых возмутительных индикаторов )))
 

 

Продал 

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page33

"5526-5118, так лучше)

вырыл наконец то.

да, эти цифры известны заранее и их не надо придумывать:

1.5726 - 1.4926

что-то показывает 

 
pako:

что-то показывает 

И это круто, блин )))
 
По фунту ждемс пробитие 5170 и цель 1,50
 
Ты покупай пока дешево)))
Update

Файлы:
dataV1.ex4  74 kb
 
так по 1,50 еще дешевле будет, вот там и прикупим))
