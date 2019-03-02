FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 64
Встреча фунта с Непробиваемой Машкой ))) Фунт осторожно принюхивается ))) Машка делает вид, что ничего не происходит ))) Параболик, как всегда, задорно тупит )))
Чего там принюхиваться, все еще спят)
Клинер не случится?))))
Продал
Такая правильная?)
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page33
"5526-5118, так лучше)"
вырыл наконец то.
да, эти цифры известны заранее и их не надо придумывать:
1.5726 - 1.4926
что-то показывает
По фунту ждемс пробитие 5170 и цель 1,50
Update
Ты покупай пока дешево)))