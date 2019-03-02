FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1098

mmmoguschiy:
Машины должны делать за нас всю рутинную работу - аутсорсинг :-D
Чтоб машина работу сделала ее сначала запрограмировать надо или управлять ею вручную.
 
Я к тому что - неужели нет готовых сумм и их обязательно надо калькулировать из PDF-ок - или как там енто делается? Че блин не в 21 веке живем? :-D
 
stranger:
Это мы могем ))
 
mmmoguschiy:
Я как то себе и не представляю даже готовые суммы постоянно открывающихся и закрывающихся сделок 
 
stranger:
а я в свою очередь не представляю как ты их такие постоянно изменяющиеся на кулькуле кулькулируешь :-D
 
mmmoguschiy:
Можно, но довольно сложно. Если вы освоили сжатие/разжатие данных и вам знакомо что такое Deflate, LZ77 и алгоритм Хаффмана, то вы справитесь. )))
 
Ishim:
Ну почему у Юрченко! в реал-тайме пара сделок - красава! (2 сделки мало - надо хотя бы 50 штук, а так можно на чём угодно угадать на любом канале)(мне вот совершенно не интересно что у него за счёт - демо, оказалось центы - главное вход реал тайм - дальше уже ничего не подтусуешь)
А зачем?
 
mmmoguschiy:
Эти пдф-ки это проведенные сделки, отчеты по которым обязали выкладвать законом, иначе фиг бы их кто увидел.
 
tol64:
да кто спорит - на калькуляторе проще :-D
 
О, наконец то понял.  

Я тебе больше скажу - для меня его входы совсем неинтересны, не риэлтайм, ни постфактум, потому что я не понимаю на основании чего они сделаны, так как если я выкладываю свои - точно та же песня. Вообще, этот форум ни о чем, позвиздеть и потроллить. 

ну интересно когда срабатывает реал тайм! 
