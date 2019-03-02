FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 63
Да тут одни лосеводы ))) Ищите таланты в других ветках ))) Спкойной ночи )))
Не морочте людям голову, если бы у вас действительно было пастбище и много голов как вы указали, вы уже фермер, а фермер встает очень рано и на такую ерунду не отвлекается, а вы все пишите наоборот.
Уже тут и фермеры пошли.
Правда чтоли все отравились водкой....
Я инвестор. Инвестирую в прибыльное дело, а фермеру я плачу деньги, за его работу.
Ну все, больше не могу, а то цыгани приснятся и будут в бубенцы стучать. Пойду эквилибриум смотреть, там и то сюжет более реалистичен. Доброй ночи юморист =D
согласен.
землю - землянам, кресты - крестьянам)))
Я просто отвечал на вопрос как я к форексу пришел. Хотел сказать что я не из шайки программистов.
Вот сделка как проснусь покажу что получилось.
Доброй ночи.
согласен.
согласен.
Доброго время суток
расскажите про си клинер. Что у вас случилось ?
спасибо !
Встреча фунта с Непробиваемой Машкой ))) Фунт осторожно принюхивается ))) Машка делает вид, что ничего не происходит ))) Параболик, как всегда, задорно тупит )))