FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 63

artikul:
Да тут одни лосеводы ))) Ищите таланты в других ветках ))) Спкойной ночи )))
Учитель говорит, что и клоунов куча )))
 
Zeleniy:

Не морочте людям голову, если бы у вас действительно было пастбище и много голов как вы указали, вы уже фермер, а фермер встает очень рано и на такую ерунду не отвлекается, а вы все пишите наоборот.

Уже тут и фермеры пошли.

Правда чтоли все отравились водкой....

Я инвестор. Инвестирую в прибыльное дело, а фермеру я плачу деньги, за его работу.           
 
Speculator_:
Ну все, больше не могу, а то цыгани приснятся и будут в бубенцы стучать. Пойду эквилибриум смотреть, там и то сюжет более реалистичен. Доброй ночи юморист =D

Speculator_:
согласен.

землю - землянам, кресты - крестьянам)))

 
Zeleniy:

Ну все, больше не могу, а то цыгани приснятся и будут в бубенцы стучать. Пойду эквилибриум смотреть, там и то сюжет более реалистичен. Доброй ночи юморист =D

Я просто отвечал на вопрос как я к форексу пришел. Хотел сказать что я не из шайки программистов. 

Вот сделка как проснусь покажу что получилось.

   

Доброй ночи. 

 
_new-rena:

Я за справедливое равенство. Вот только попрошаек не люблю. 
 
_new-rena:

   даёшь ногам ногти, рукам - рукти... :-)))
 

Доброго время суток

 

 
tuma88:
расскажите про си клинер. Что  у вас   случилось ?
спасибо !
Вот он и случился)
 

Встреча фунта с Непробиваемой Машкой ))) Фунт осторожно принюхивается ))) Машка делает вид, что ничего не происходит ))) Параболик, как всегда, задорно тупит )))

 

