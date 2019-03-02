FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 346
куда с еврой пойдем - вверх или вниз?
В низ один к одному.
Купить попробую может быть в верх пойдёт.
Єксперты США, Великобритании и Европы сошлись во мнении, что доллар и евро в следующем году будут стоить практически одинаково.
Это по нашему. Тоже в бай стою
Зря на бай ставите
Да Греция сейчас вообще ни на что не влияет, есть глобальнее вопросы без ответов ...
1147 - хорошо, а последний лой (1071) никто и не заметил по еврику когда я часть картиночки сверкнул (сетка перекрыла)...:
вот там я и забаюсь ужо...
Может и зря, но мне всеравно...
