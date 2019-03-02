FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 346

_new-rena:
куда с еврой пойдем - вверх или вниз?
Speculator_:
В низ один к одному.

 

Купить попробую может быть в верх пойдёт. 

[Удален]  
Speculator_:

 

Купить попробую может быть в верх пойдёт. 

Это по нашему. Тоже в бай стою
 
Kino:

Єксперты США, Великобритании и Европы сошлись во мнении, что доллар и евро в следующем году будут стоить практически одинаково.

Если Грецию не выгонят, то гораздо дешевле, а с учетом скорости падения, то через пол года будет 0.90 к 1
 
Kino:
Это по нашему. Тоже в бай стою
Зря на бай ставите
[Удален]  
Да Греция сейчас вообще ни на что не влияет, есть глобальнее вопросы без ответов ...
[Удален]  
Alexey:
Зря на бай ставите
Может и зря, но мне всеравно...
 
Kino:
Да Греция сейчас вообще ни на что не влияет, есть глобальнее вопросы без ответов ...
Какие имено?
[Удален]  

1147 - хорошо, а последний лой (1071) никто и не заметил по еврику когда я часть картиночки сверкнул (сетка перекрыла)...:

вот там я и забаюсь ужо...

 
Kino:
Может и зря, но мне всеравно...
Бюджет резиновый? или не торгуете?
 
_new-rena:

1147 - хорошо, а последний лой никто и не заметил по еврику (сетка перекрыла)...:


В смысле пере крылась
