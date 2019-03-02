FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 693

Заметьте ))) у него на рисунке  стоп и он может просто перевернуться ...
 
Ishim:
1.5440- 1.5080 - 1.5310 - 1.4760

Наблюдаем....

 

 
lmius:
Пытался разложить на графике.. Очень сомневаюсь, сорь..

 согласен с вами этого нет...

 
lmius:

)) Не вижу смысла мешать вашей интересной дискуссии. Я тут не для этого. ) 

Профитов. 

дискуссия начинает начинает заходить в тупик (((, спасибо и вам удачи!
Ishim:
ты с какого дуба рухнул? я думал они вымерли )))) (динозавры)
 
stranger:

Наблюдаем....

 

круче рисуй, только пометь, что это не твой шедевр...

 
SEVER11:

 согласен с вами этого нет...

ясен пень это только прогноз )))
 
azfaraon:
ну вот видишь угадал - коррекция была до 161,8   
 
Ishim:
ясен пень это только прогноз )))
А в Вашем понимании прогноз это лишь бы что то ляпнуть?)))
stranger:
А в Вашем понимании прогноз это лишь бы что то ляпнуть?)))
)))))))))))))))
