круче рисуй, только пометь, что это не твой шедевр...
не его увы (((
итак что мы видим на м1 - 5ти волновка закончилась - очень хорошо )))
доп. если чо я вас буду держать в курсе - проданного ордера и его судьбы )))
а мы стареем... недельный график... прогноз на год вперёд...
Он микролотом открыл ...странно все это ..Зачем столько шума из-за этого "микролота "
дык это реал и деньги настоящие ))))
а у нас наоборот, скрин демо... а деньги реальные..
