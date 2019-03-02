FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 694

SEVER11:

круче рисуй, только пометь, что это не твой шедевр...

не его увы (((

 

итак что мы видим на м1 - 5ти волновка закончилась - очень хорошо ))) 

доп. если чо я вас буду держать в курсе - проданного ордера и его судьбы )))

 
Задокументировал.. для потомков)))))
 
Ага развели на флуд, всем пака!
Он микролотом открыл ...странно все это ..Зачем столько шума из-за  этого "микролота "
 
а мы стареем... недельный график... прогноз на год вперёд...


 
дык это реал и деньги настоящие ))))
 
вот! оказывается кто рынок то двигает!
 
а у нас наоборот, скрин демо... а деньги реальные..

.

А мы чем тут занимаемся по вашему? У меня честно говоря минимум 0.1..
 
сейчас фунт продолжит падение.... Стрендж постепенно забудет об этом инциденте и плавно переключится на канадца - будет орать купи продай ))))))))
