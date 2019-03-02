FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 692

lmius:
Я с этим тоже не согласен. Но зачем спорить? Следующая неделя, думаю, всё решит. )
Да я с НИМ и не спорю, но КАК выглядят мольбы фунта про 46 и чего он вдруг туда захотел, глянул бы)))))))))))))))
 
azfaraon:
Вообщем мне больше не ничего не писать? не показать почему так думаю?
Конечно писать. )
 
stranger:
Может тренд? Ну, мало ли. )
 
azfaraon:
1.5440- 1.5080 - 1.5310 - 1.4760
 
stranger:
Учитель, покажи как он просится... 
да ты хоть уссысь 
 
Ishim:
1.5440- 1.5080 - 1.5310 - 1.4760
Пытался разложить на графике.. Очень сомневаюсь, сорь..
 
lmius:
ну тогда присоединяйся к пигмеям и начинай освистывать

 

lmius:
Ishim:
1.5440- 1.5080 - 1.5310 - 1.4760
Воспользуйтесь хотя бы уровнями фибонначи ( вариант для волновиков скажем) и вам откроется 
 
azfaraon:
ты с какого дуба рухнул? я думал они вымерли )))) (динозавры)

 

доп. ка кие нафик начи - ставь на чёрное! сейчас возьмёшь! (если не зеро) 

 
Ishim:
ну тогда присоединяйся к пигмеям и начинай освистывать

)) Не вижу смысла мешать вашей интересной дискуссии. Я тут не для этого. ) 

Профитов. 

