FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 692
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я с этим тоже не согласен. Но зачем спорить? Следующая неделя, думаю, всё решит. )
Вообщем мне больше не ничего не писать? не показать почему так думаю?
Да я с НИМ и не спорю, но КАК выглядят мольбы фунта про 46 и чего он вдруг туда захотел, глянул бы)))))))))))))))
Учитель, покажи как он просится...
1.5440- 1.5080 - 1.5310 - 1.4760
Пытался разложить на графике.. Очень сомневаюсь, сорь..
ну тогда присоединяйся к пигмеям и начинай освистывать
Пытался разложить на графике.. Очень сомневаюсь, сорь..
1.5440- 1.5080 - 1.5310 - 1.4760
Воспользуйтесь хотя бы уровнями фибонначи ( вариант для волновиков скажем) и вам откроется
ты с какого дуба рухнул? я думал они вымерли )))) (динозавры)
доп. ка кие нафик начи - ставь на чёрное! сейчас возьмёшь! (если не зеро)
ну тогда присоединяйся к пигмеям и начинай освистывать
)) Не вижу смысла мешать вашей интересной дискуссии. Я тут не для этого. )
Профитов.