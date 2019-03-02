FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 691
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фунт просится 1.46 пробить.yt
"Сны Учителя" или "Что я вижу после того как пыхну"
Вы много курите, это вредно для психики, 6 демонов ждут ликбеза, и передают вам привет
Учитель, покажи как он просится...
Ну, почему же не будет? Вполне реально спуститься и к 1.53 и 1.52.. Как вариант: в продажах, если кто уже в них, с переносом стопов на значимые уровни и постепенное наращивание покупок вплоть до 1.52..
Ну, почему же не будет? Вполне реально спуститься и к 1.53 и 1.52.. Как вариант: в продажах, если кто уже в них, с переносом стопов на значимые уровни и постепенное наращивание покупок вплоть до 1.52..
Реально то реально, но как фунт просится к 46?))))
Я с этим тоже не согласен. Но зачем спорить? Следующая неделя, думаю, всё решит. )