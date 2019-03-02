FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 691

"Сны Учителя" или "Что я вижу после того как пыхну" 
stranger:
Ishim:
фунт просится 1.46 пробить.yt
Не будет этого пока ... сейчас  макс падение 1.5425 ,а потом  минимум пунктов 200 подьем ..
 
Учитель, покажи как он просится... 
 
Вы много курите, это вредно для психики, 6 демонов ждут ликбеза, и передают вам привет


Да и еще как минимум половина пути будет в виде импульса
 
azfaraon:
Ну, почему же не будет? Вполне реально спуститься и к 1.53 и 1.52.. Как вариант: в продажах, если кто уже в них, с переносом стопов на значимые уровни и постепенное наращивание покупок вплоть до 1.52..
Обьясню с точки зрения техничского анализа ....на графике 
 
Реально то реально, но как фунт просится к 46?))))
 
Я с этим тоже не согласен. Но зачем спорить? Следующая неделя, думаю, всё решит. )
lmius:
Я с этим тоже не согласен. Но зачем спорить? Следующая неделя, думаю, всё решит. )
Вообщем мне больше не ничего не писать? не показать почему так думаю?
