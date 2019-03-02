FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 690

Alexey:
Прикольно, зайди в бай, а что получишь то твое.
на фунте аккуратнее сопротивление 1.5490 - первое и сразу всё встало. (скорее всего не пробьёт)
 
Ishim:
дикари (((
Юродствует
 
Alexey:
Юродствует
да неее буксует )))) 
 
Ishim:
 Потому что так говорит пятка левой задней ноги Учителя... Весьма познавательно. Запишу ... 
 
Ishim:
Наверно! Я фунт, пока еще не анализировал.

В долгосрочный перспективе он прав, фунт просится на небо.

 
stranger:
теперь вниз можешь 300 пунктов взять! ты же долгосрочник!
 
Alexey:

фунт просится 1.46 пробить.
 
Ishim:
4620 откат к среденесрочной торговле. Если доллар будет и дальше укрепляться, то пойдет к 4620 
 
Ishim:
теперь вниз можешь 300 пунктов взять! ты же долгосрочник!
Отцокать можешь, о Учитель... болтецкий))))
 
Ishim:
фунт просится 1.46 пробить.
