FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 690
Прикольно, зайди в бай, а что получишь то твое.
дикари (((
Юродствует
на фунте аккуратнее сопротивление 1.5490 - первое и сразу всё встало. (скорее всего не пробьёт)
Наверно! Я фунт, пока еще не анализировал.
В долгосрочный перспективе он прав, фунт просится на небо.
Потому что так говорит пятка левой задней ноги Учителя... Весьма познавательно. Запишу ...
фунт просится 1.46 пробить.
теперь вниз можешь 300 пунктов взять! ты же долгосрочник!
фунт просится 1.46 пробить.