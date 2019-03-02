FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 689
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему вы злитесь то я не пойму ...Какова истинная причина ?
Перестанешь трындеть про свою "статистику" - постить не буду)))) А вообще, для отроков очень познавательно посмотреть)))
Я такой сложной коррекции сколько живу не видел))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я? да вы что! он троллит мои прогнозы, а сам он знатный скриножопер. (а про статистику это не только ему пишу, как то тут 2 месяца назад доказывал про теории рынка, торговли И там статистика стоит во главе! ведь могут быть серийные ТС правда? , а не как у тролля -все прлюсовые)
А надо чтоб в минус?
Учитель, успокойся, если ты, даже каждый день рассматривая свою "статистику", не понимаешь, что все твои "тс" ни на чем не основанное фуфло, то кто тебе дохтур?))))
Фунт торгую по нему и выкладывал ситуацию, уровни входов и цели, но здесь очень много успешных трейдеров, со сделками по 10 лотов, они указали мне на то что я ни хрена не знаю и не понимаю, и что, вообще, лох я еще тот, поэтому ни хрена больше выкладывать и объяснять ни здесь, ни в каком другом месте, не собираюсь, чего и вам желаю)
Если я озвучил уровни для его покупок на 1.50, 1.52 и 1.5350 и мне сказали, что все это полная муйня, продавать надо, то чего напрягаться)))
А надо чтоб в минус?
Учитель, успокойся, если ты, даже каждый день рассматривая свою "статистику", не понимаешь, что все твои "тс" ни на чем не основанное фуфло, то кто тебе дохтур?))))
Утконос!, да как ты не поймёшь - это твой потолок - сидеть на болоте и рассказывать куликам о скоплениях звёзд....
Спасибо, Учитель)
ты просто не в курсе... вообще ни при делах, трынди чо хочешь )))))
Спасибо
По неслось идолопоклонничество, так и хочется в бубен дать
Эт просто середина диапазона и пока мы выше ее, то только бай с целями 5660-5710.А откатит или нет к ней цена этого я не знаю.