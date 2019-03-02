FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 689

azfaraon:
А почему  вы злитесь то я не пойму ...Какова истинная причина ?
Я? да вы что! он троллит мои прогнозы, а сам он знатный скриножопер. (а про статистику это не только ему пишу, как то тут 2 месяца назад доказывал про теории рынка, торговли И там статистика стоит во главе! ведь могут быть серийные ТС правда? , а не как у тролля -все прлюсовые)
 
stranger:

Перестанешь трындеть про свою "статистику" - постить не буду)))) А вообще, для отроков очень познавательно посмотреть)))

Я такой сложной коррекции сколько живу не видел)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

коррекция закончилась, да можешь рекламировать я не против ))) (тем более это всё бесплатно) 
 
Ishim:
Учитель, успокойся, если ты, даже каждый день рассматривая свою "статистику", не понимаешь, что все твои "тс" ни на чем не основанное фуфло, то кто тебе дохтур?)))) 

 
stranger:

Фунт торгую по нему и выкладывал ситуацию, уровни входов и цели, но здесь очень много успешных трейдеров, со сделками по 10 лотов, они указали мне на то что я ни хрена не знаю и не понимаю, и что, вообще, лох я еще тот, поэтому ни хрена больше выкладывать и объяснять ни здесь, ни в каком другом месте, не собираюсь, чего и вам желаю)

Если я озвучил уровни для его покупок на 1.50, 1.52 и 1.5350 и мне сказали, что все это полная муйня, продавать надо, то чего напрягаться)))

Утконос!, да как ты не поймёшь - это твой потолок - сидеть на болоте и рассказывать куликам о скоплениях звёзд.... 
 
stranger:

ты просто не в курсе... вообще ни при делах, трынди чо хочешь )))))
 
Ishim:
Утконос!, да как ты не поймёшь - это твой потолок - сидеть на болоте и рассказывать куликам о скоплениях звёзд.... 

Спасибо, Учитель)   

 
Ishim:
ты просто не в курсе... вообще ни при делах, трынди чо хочешь )))))
Спасибо 
 
stranger:
Спасибо 
  По неслось идолопоклонничество, так и хочется в бубен дать 
 
Alexey:
  По неслось идолопоклонничество, так и хочется в бубен дать 
дикари (((
 
stranger:
Эт просто середина диапазона и пока мы выше ее, то только бай с целями 5660-5710.А откатит или нет к ней цена этого я не знаю.
Прикольно, зайди в бай, а что получишь то твое.
