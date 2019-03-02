FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 688
Фунт торгую по нему и выкладывал ситуацию, уровни входов и цели, но здесь очень много успешных трейдеров, со сделками по 10 лотов, они указали мне на то что я ни хрена не знаю и не понимаю, и что, вообще, лох я еще тот, поэтому ни хрена больше выкладывать и объяснять ни здесь, ни в каком другом месте, не собираюсь, чего и вам желаю)
Если я озвучил уровни для его покупок на 1.50, 1.52 и 1.5350 и мне сказали, что все это полная муйня, продавать надо, то чего напрягаться)))
Ну есть же у людей своё мнение. А своё надо отстаивать, подкрепляя результатами.. Время всё прояснит.. )
Вот на рисунке у вас уровень 1.5371 ...Это означает что от этого уровня покупать ?( то есть это поддержка?).Это означает ,что будет падение до этого уровня?
Если фунт вырос почти на пять фигур, а человек кричит две недели, что его надо продавать и выкладывает скрины с селлами, то что это за мнение? Мнение дебила? Про результаты еще раз повторю, чужие результаты нормального человека интересовать не должны, если, конечно, челл не тычет свою убогую "статистику" каждому под нос, как наш Учитель. Просто возьмите график или листочек бумажки, нарисуйте или напишите на нем, вот здесь можно это купить(продать) с такой то целью, потому что. Мне, например, этого достаточно.
незнаю кто ваш учитель но вы знатный тролль через день сюда ссылку постишь на мой памм - ну прямм Партнёр.
доп. да забыл - фунт бла бла бла, фунт бла бла бла...
Перестанешь трындеть про свою "статистику" - постить не буду)))) А вообще, для отроков очень познавательно посмотреть)))
Я такой сложной коррекции сколько живу не видел))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))