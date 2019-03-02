FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 344

stranger:
Как?
да так. маркетмэйкер держит объем, а дурачки ведутся. бросай свой колапутник. эта дорога не ведёт в рай.
Myth63:
вахххх ! )))) очень интересно
 
iIDLERr:
Я никого никуда не зову.
 
stranger:
Я никого никуда не зову.
да мы ж одной крови.... зови , не зови.
 
iIDLERr:
Я тебе толкую, что статичные уровни ничего не значат, туда кинул объем, потом забрал - кинул туда, вот это все надо и отслеживать риэлтайм, как на фьюче так и на опционах. Ты когда в КД смотришь там картинка то меняется или нет?)
 
stranger:
Я тебе толкую, что статичные уровни ничего не значат, туда кинул объем, потом забрал - кинул туда, вот это все надо и отслеживать риэлтайм, как на фьюче так и на опционах. Ты когда в КД смотришь там картинка то меняется или нет?)
Саша, я в кд 5 минут торгую. а по евре и фунту был длинный прогноз. позы не крыты, кстати.
 

скоро крыть придется:


 
Lesorub:

Покупай)
Lesorub:

скоро крыть придется:


а где же рельсы длиною в 250 пунктов?
 
Myth63:
и как вам вот такая новость http://www.rg.ru/2015/01/24/iran-anons.html
Доброго время суток! Долларов там уж лет десять нету!
