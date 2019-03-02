FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 686

Новый комментарий
 
Ishim:
это его конёк. (тролль сирун) (на четвёрку приятно посмотреть! - когда сирун в бане)))))
Я вам сколько раз предлагал общаться строго по теме, вместе разбираться? Раз десять как минимум. В отчет что я слышал? Вот теперь цмокайте болт, разглядывайте черточки и палки, вы хотели троллинг - вы его получили))) Всем всего) 
[Удален]  
stranger:
Подожду до 5650-57.
красиво 69 смотрится=) только вот когда ? =)
 
Myth63:
Выше 63 пока нет ничего, даже, строго говоря, и 63 нет, хай декабрьского конракта 1.6289. Это самая высокая точка по всем контрактам.

Покупки зря пофиксил, в продажи лезть смысла нет, их скидывают, пока не упрется в сопротивления и не будет перегрева будем расти, нижние хотя бы мог оставить. Продавать смысла вобще не вижу. 

Белые - покупки, синие - продажи и фикс покупок, картина на утро такая:

 

[Удален]  
stranger:
посмотрим=) время покажет. мне вполне хвтит того что заработал на год точно =)
 
Myth63:
Не говори так, ты должен чувствовать свою неполноценность из-за того,что не бегал по полю и не ловил все откаты по пару десятков пип))))))))))))))))))))))))))))))0
[Удален]  
stranger:
я и в селл вставал =) это только баевая картинка по одному из счетов=) 
 
Myth63:
Так тоже не говори, теперь они будут чувствовать себя неполноценными)))
[Удален]  
stranger:
 а нам всё равно, а нам всё равно=)

нам чужого не надо  

 
Myth63:

нам чужого не надо  

Так тоже не говори - скажут троллишь)))))))))))))))))))))))
 
stranger:
Мы там и общаемся и никакого срача - и по палкам бывает не пойдёт - это рынок! (детка). Болты на 5ре - не спорю - тут веселее (правда вонизм стоит).
