FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 686
это его конёк. (тролль сирун) (на четвёрку приятно посмотреть! - когда сирун в бане)))))
Подожду до 5650-57.
красиво 69 смотрится=) только вот когда ? =)
Выше 63 пока нет ничего, даже, строго говоря, и 63 нет, хай декабрьского конракта 1.6289. Это самая высокая точка по всем контрактам.
Покупки зря пофиксил, в продажи лезть смысла нет, их скидывают, пока не упрется в сопротивления и не будет перегрева будем расти, нижние хотя бы мог оставить. Продавать смысла вобще не вижу.
Белые - покупки, синие - продажи и фикс покупок, картина на утро такая:
посмотрим=) время покажет. мне в полне хвтит того что заработал на год точно =)
Не говори так, ты должен чувствовать свою неполноценность из-за того,что не бегал по полю и не ловил все откаты по пару десятков пип))))))))))))))))))))))))))))))0
я и в селл вставал =) это только баевая картинка по одному из счетов=)
Так тоже не говори, теперь они будут чувствовать себя неполноценными)))
а нам всё равно, а нам всё равно=)
нам чужого не надо
Я вам сколько раз предлагал общаться строго по теме, вместе разбираться? Раз десять как минимум. В отчет что я слышал? Вот теперь цмокайте болт, разглядывайте черточки и палки, вы хотели троллинг - вы его получили))) Всем всего)