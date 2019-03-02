FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 343

Lesorub:
Просто папа Рена добрый)))
 
stranger:
В продажу.
дык продано
stranger:

Так надо смотреть онлайн торги на сайте СМЕ, чтобы знать куда тащат сначала, вчерашние уровни показывают нам вчерашние намерения, а сегодня они могут быть противоположными)

 

всё правильно в теории =) но ты кое что забыл в расчётах уровня=)
 
Myth63:
всё правильно в теории =) но ты кое что забыл в расчётах уровня=)

Поправку на фьюч, это мелочи жизни.

В пятницу бай оттуда был на практике в +33. 

 
stranger:
В продажу.

и я соглассный...


stranger:

Поправку на фьюч, это мелочи жизни.

В пятницу бай оттуда был на практике в +33. 

 не то, не туда ветер дует.

легко можно было +70 ловить. отскок тоже был от уровня. 

Я вот в пятницу что то сильно перенервничал.... за что и поплатился... меня плин ЕВРА вынесла по мозгам=) отскок от 1.1111 ваще был не в тему=) но цифра красивая =) 

 
iIDLERr 2015.01.25 18:25   RU

Стрэнж, ты хоть видел, как меняют твои убедительные картинки?


 
iIDLERr:
Как?
и как вам вот такая новость http://www.rg.ru/2015/01/24/iran-anons.html
 
Myth63:
и как вам вот такая новость http://www.rg.ru/2015/01/24/iran-anons.html
Очень хорошая новость - ждём цепной реакции от остальных стран в течении 2015г.
