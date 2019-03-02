FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 343
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В продажу.
Так надо смотреть онлайн торги на сайте СМЕ, чтобы знать куда тащат сначала, вчерашние уровни показывают нам вчерашние намерения, а сегодня они могут быть противоположными)
всё правильно в теории =) но ты кое что забыл в расчётах уровня=)
Поправку на фьюч, это мелочи жизни.
В пятницу бай оттуда был на практике в +33.
В продажу.
и я соглассный...
Поправку на фьюч, это мелочи жизни.
В пятницу бай оттуда был на практике в +33.
не то, не туда ветер дует.
легко можно было +70 ловить. отскок тоже был от уровня.
Я вот в пятницу что то сильно перенервничал.... за что и поплатился... меня плин ЕВРА вынесла по мозгам=) отскок от 1.1111 ваще был не в тему=) но цифра красивая =)
Стрэнж, ты хоть видел, как меняют твои убедительные картинки?
Стрэнж, ты хоть видел, как меняют твои убедительные картинки?
и как вам вот такая новость http://www.rg.ru/2015/01/24/iran-anons.html