FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 681

stranger:
Во-во, шо ж ты так все понимаешь, а ордера и туды и сюды? Не знаешь куда? Кури)
С чего вы взяли, что не знают? Все продумано до мелочей.
 
stranger:

Сын мой, ты торговать умеешь как я звезды считать 

селл 0.1   

Это шаг, так сказать мяч. Вы думаете, что ордера все в куче собраны, хотя от вас такой глупости можно ожидать
 
Alexey:
С чего вы взяли, что не знают? Все продумано до мелочей.
А что надо продумывать? Есть место для продажи и место для покупки, сидишь и ждешь, пришла цена, продали - продал, купили - купил. Думать не надо)))
[Удален]  
Фунт остановился ...Технически рисует флаг 
 
stranger:
А что надо продумывать? Есть место для продажи и место для покупки, сидишь и ждешь, пришла цена, продали - продал, купили - купил. Думать не надо)))
После первого прикупа позиций, все последующие идут в плюс, это первое. Второе вы когда нибудь закрывали по 10 лот в день? на вряд ли вы ловите блох на собаках, и не видите слонов, здесь от 3 до 5 это среднее, если по минимальному лоту в 0.01.
 
azfaraon:
Фунт остановился ...Технически рисует флаг 
Разглядывать "фигуры ТА" на графике это все равно что кофейную гущу. результат одинаковый.
 
Alexey:
После первого прикупа позиций, все последующие идут в плюс, это первое. Второе вы когда нибудь закрывали по 10 лот в день? на вряд ли вы ловите блох на собаках, и не видите слонов, здесь от 3 до 5 это среднее, если по минимальному лоту в 0.01.
На демке твоей или центовике можешь играться дальше, иди, малшик, иди, дядя занят))))))
[Удален]  
stranger:
Разглядывать "фигуры ТА" на графике это все равно что кофейную гущу. результат одинаковый.
Это я пишу не для вас ...Это чтобы были внимательны ...
 
Alexey:
После первого прикупа позиций, все последующие идут в плюс, это первое. Второе вы когда нибудь закрывали по 10 лот в день? на вряд ли вы ловите блох на собаках, и не видите слонов, здесь от 3 до 5 это среднее, если по минимальному лоту в 0.01.
Мне вообще пох что ты там открываешь-закрываешь, слово умное скажи, здесь продать, а вот там купить, а я гляну. А про своих лосей маме вечером расскажешь)))
 
Епт, че я опять на это болото приперся. Гуд бай))))
