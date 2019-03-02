FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 681
Во-во, шо ж ты так все понимаешь, а ордера и туды и сюды? Не знаешь куда? Кури)
Сын мой, ты торговать умеешь как я звезды считать
селл 0.1
С чего вы взяли, что не знают? Все продумано до мелочей.
А что надо продумывать? Есть место для продажи и место для покупки, сидишь и ждешь, пришла цена, продали - продал, купили - купил. Думать не надо)))
Фунт остановился ...Технически рисует флаг
После первого прикупа позиций, все последующие идут в плюс, это первое. Второе вы когда нибудь закрывали по 10 лот в день? на вряд ли вы ловите блох на собаках, и не видите слонов, здесь от 3 до 5 это среднее, если по минимальному лоту в 0.01.
Разглядывать "фигуры ТА" на графике это все равно что кофейную гущу. результат одинаковый.
