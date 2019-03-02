FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 682
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На демке твоей или центовике можешь играться дальше, иди, малшик, иди, дядя занят))))))
Епт, че я опять на это болото приперся. Гуд бай))))
Мне вообще пох что ты там открываешь-закрываешь, слово умное скажи, здесь продать, а вот там купить, а я гляну. А про своих лосей маме вечером расскажешь)))
От меня бежите?
Торговля не идёт. Старый колдует что ли
Торговля не идёт. Старый колдует что ли
Мудрец показывал дорогу! )
да. было видно куда идет пара и до кудыва, лесоруб и миф показывали извилистость а теперь имеем фразы " от этой цены можете продавать" ( куда там продавать если через 40 пп упрется).
да. было видно куда идет пара и до кудыва, лесоруб и миф показывали извилистость а теперь имеем фразы " от этой цены можете продавать" ( куда там продавать если через 40 пп упрется).
Фикс интрадейщиков был
А о чем с тобой говорить, по 10 лотов в день на демке, бред твой слушать или бред Учителя, который десятый памм сливает? Клоуны, друг с другом общайтесь.