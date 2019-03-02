FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 682

stranger:
На демке твоей или центовике можешь играться дальше, иди, малшик, иди, дядя занят))))))
Чем, ловлей блох?
 
stranger:
Епт, че я опять на это болото приперся. Гуд бай))))
От меня бежите?
 
stranger:
Мне вообще пох что ты там открываешь-закрываешь, слово умное скажи, здесь продать, а вот там купить, а я гляну. А про своих лосей маме вечером расскажешь)))
Могу и сказать, ниже 1325 можете продавать.
 
Alexey:
А о чем с тобой говорить, по 10 лотов в день на демке, бред твой слушать или бред Учителя, который десятый памм сливает? Клоуны, друг с другом общайтесь.
 

Торговля не идёт. Старый колдует что ли   

 
Speculator_:

Мудрец показывал дорогу! )
 
21april:
да. было видно куда идет пара и до кудыва, лесоруб и миф показывали извилистость  а теперь имеем фразы   " от этой цены можете продавать" ( куда там продавать  если через 40 пп упрется).

 
wild_hedgehog:

Фикс интрадейщиков был

 

 
stranger:
А о чем с тобой говорить, по 10 лотов в день на демке, бред твой слушать или бред Учителя, который десятый памм сливает? Клоуны, друг с другом общайтесь.
Не расстраивайтесь так, будет и на вашей улице праздник.
 
Принимайте подарок пиндосов 
