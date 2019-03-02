FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 684

Myth63:
, хоть трава не расти =) тест закончен!!!!!!!!!
Тест только начинается, добавил ваш сигнал для наблюдения
wild_hedgehog:
ну грац, там же чуток до 100 не хватает)
http://www. myfxbook.com/members/Myth63/weekchannel/1121362
Добрый вечер ...Я  говорил что покупал фунт на 1,5333 и сказал ,что продам на 1,5460-70  .цель позже уточню пока до 1,5280
 
azfaraon:
Добрый вечер ...Я  говорил что покупал фунт на 1,5333 и сказал ,что продам на 1,5460-70  .цель позже уточню пока до 1,5280
Ну так успели продать или в покупке сидите? :)
Alexey:
Ну так успели продать :)
0,25 лотов ,то есть 1/4 стандартоного ..лимитник стоял с утра ..
USDTIC Long-Term Purchases ( не забываем )..поставил в бу+1
 
Myth63:
azfaraon:
0,25 лотов ,то есть 1/4 стандартоного ..лимитник стоял с утра 

Хорошо, он кажется в обрату собирается.

Ложная тревога ;)

Alexey:
Хорошо, он кажется в обрату собирается
USDTIC Long-Term Purchases ( не забываем )..поставил в бу+1
 
Ishim:
он когда упирается как с фУнтом - обычно так и идёт )))))) (я НЕ торгую свои сигналы, фунта и кое чо по мелочи)
 
Прогноз на евро, буду ждать 1455, кто согласен ставим класс
