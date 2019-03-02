FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 684
, хоть трава не расти =) тест закончен!!!!!!!!!
ну грац, там же чуток до 100 не хватает)
Добрый вечер ...Я говорил что покупал фунт на 1,5333 и сказал ,что продам на 1,5460-70 .цель позже уточню пока до 1,5280
Ну так успели продать :)
http://www. myfxbook.com/members/Myth63/weekchannel/1121362
?
я и по ссылке посмотрел...
0,25 лотов ,то есть 1/4 стандартоного ..лимитник стоял с утра
Хорошо, он кажется в обрату собирается.
Ложная тревога ;)
Хорошо, он кажется в обрату собирается
он когда упирается как с фУнтом - обычно так и идёт )))))) (я НЕ торгую свои сигналы, фунта и кое чо по мелочи)