FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 341

artikul:
Прощай )))
будете у нас на Колыме, милости просим....)))
 
Профессор, как на счет потроллить?))))
 

Дарю)

 

 

pound_opt_W.zip  2 kb
 
artikul:
Почему в выходные никто не знает куда пойдет цена? )))

чей то? вверх... однозначно!


 
Lesorub:

чей то? вверх... однозначно!


Да, да, и киви вырос и серебро упало... 

 
stranger:

Да, да, и киви вырос и серебро упало... 

киви взял расчетную цель, у меня куплен

серебро не торгую 


 
Lesorub:

киви взял расчетную цель, у меня куплен

серебро не торгую


Моя плакаль(
 
stranger:
Моя плакаль(

профит может осушить мокрые глазки...


 
Lesorub:

профит может осушить мокрые глазки...


Киви может осушить карманы, на данный момент самая слабая валюта. Моя рыдаль(((
 
stranger:
Киви может осушить карманы, на данный момент самая слабая валюта. Моя рыдаль(((
одни слова...
