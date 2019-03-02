FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 683

stranger:
Принимайте подарок пиндосов 
на мне это не отражается, хотя по евро собственно этого и ожидал
 
 


Подарок?

 
Ishim:

купил - продал - купил .... 

Неплохо! а он со своим среднесроком будет сидеть до посинения.
 
Ishim:

купил - продал - купил .... отсосал...

 
Alexey:
Неплохо! а он со своим среднесроком будит сидеть до посинения.

70 пп. щас скинет пассажиров вместе с этим  неплохо и пойдет на 520.

а с таким подходом типа поржать с кого-то...тем более без причины...обхезаетесь парни.

пара по сути стоит на месте, там же где и была и делать на этом скачке выводы, как по мне, глупо

 
wild_hedgehog:

60 пп. щас скинет пассажиров вместе с этим  неплохо и пойдет на 520.

а с таким подходом типа поржать с кого-то...тем более без причины...обхезаетесь парни.

Пусть идет к 520 если сможет, он туда еще с прошлого месяца идет и дойти не может. Все крылышки подрезают
 
Alexey:
Пусть идет к 520 если сможет, он туда еще с прошлого месяца идет и дойти не может. Все крылышки подрезают
акцент на обхезаетесь, я прогнозы не делаю
, хоть трава не расти =) тест закончен!!!!!!!!!
 
Myth63:
, хоть трава не расти =) тест закончен!!!!!!!!!
ну грац, там же чуток до 100 не хватает)
