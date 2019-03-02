FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 61

Стоп сработал сейчас где ни будь снова куплю  

 
artikul:
Правда? ))) Сейчас тоже попробую угадать ))) Эээ ... импульс вниз, да? )))
Попробуйте поиграть в треньку (карты) чтобы не гадать!
 
Speculator_:

Стоп сработал сейчас где ни будь снова куплю  

Трейдинг со стопами - это уже инвестирование, это уже серьезная завяка на успех ))) 
 
Speculator_:
Не смею более отвлекать Вас от М1 )))
 

 

Здесь куплю 

 
stranger:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/278388

Не ошибается тот кто ничего не делает) 

на январском контракте  сейчас  Еврочка внизу(на дне). Через 4 дня закончится январский.



Может быть чувак правду говорит про 1,1625 по Еврочке. Уже в февральском контракте.

Основной тренд в паре EURUSD нисходящий (медвежий), цель возможной коррекции 1,2386 - 1,2436, вероятная цель снижения пары 1,1625. Любой рост европейской валюты против доллара США выше 1,2017 - 1,2058 можно использовать для ее продажи.
 
Speculator_:

 

Тренька теберденька, хватит спамить =)

Давай подключай сигнал, посмотрим в живую а не на картинке в паинте.

Вы меня извините, я на картинках сам покажу что плыл на титанике =)))

 
Zeleniy:

Я делаю всё открыто. Если рынок пойдёт против меня я выложу скрин с убытком. Всё же проста я уже купил и утверждать через пять минут что продавал у меня не получится.     
 
Speculator_:
Я делаю всё открыто. Если рынок пойдёт против меня я выложу скрин с убытком. Всё же проста я уже купил и утверждать через пять минут что продавал у меня не получится.     
Если ты талантливый и умеешь зарабатывать, то чувак тебе даст порулить баксов 100-200 )))
 
artikul:
Если ты талантливый и умеешь зарабатывать, то чувак тебе даст порулить баксов 100-200 )))
У меня 150 пяти годовалых бычков имеется и пастбище в аренде на семь лет. Вот и форекс во всей красе. 
