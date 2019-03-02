FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 61
Стоп сработал сейчас где ни будь снова куплю
Правда? ))) Сейчас тоже попробую угадать ))) Эээ ... импульс вниз, да? )))
Попробуйте поиграть в треньку (карты) чтобы не гадать!
Здесь куплю
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/278388
Не ошибается тот кто ничего не делает)
Может быть чувак правду говорит про 1,1625 по Еврочке. Уже в февральском контракте.
Основной тренд в паре EURUSD нисходящий (медвежий), цель возможной коррекции 1,2386 - 1,2436, вероятная цель снижения пары 1,1625. Любой рост европейской валюты против доллара США выше 1,2017 - 1,2058 можно использовать для ее продажи.
Тренька теберденька, хватит спамить =)
Давай подключай сигнал, посмотрим в живую а не на картинке в паинте.
Вы меня извините, я на картинках сам покажу что плыл на титанике =)))
Я делаю всё открыто. Если рынок пойдёт против меня я выложу скрин с убытком. Всё же проста я уже купил и утверждать через пять минут что продавал у меня не получится.
Если ты талантливый и умеешь зарабатывать, то чувак тебе даст порулить баксов 100-200 )))