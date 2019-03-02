FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 62

Speculator_:
У меня 150 пяти годовалых бычков имеется и пастбище в аренде на семь лет. Вот и форекс во всей красе. 
Чего только в тырнете на ночь не начитаешься )))
 
artikul:
Чего только в тырнете на ночь не начитаешься )))
Пастбище в горах там даже летом комаров нету, воздух чистый туда городская копать не поднимается. В городе народ чахнет и задыхается. 
 
Speculator_:
Я делаю всё открыто. Если рынок пойдёт против меня я выложу скрин с убытком. Всё же проста я уже купил и утверждать через пять минут что продавал у меня не получится.     

С вами спорить не буду.

Да по этому поводу, тоже хочу выложить скрин.

Как рудль упал, я заработал и уехал отдыхать на эти деньги встречаю новый год

кто не верит вот скрины отпуска


Да и деда мороза пригласил



Он тоже весело проводил время


Да и в конце нашего новогоднего приключения, мы заехали на остров, но это было чудо, он не указан на карте, он волшебный, мы все очумели, голубой прилив, мы так его назвали.

Кто не верит в этот остров вот вам скрин!:


Этот новый год был не забываемый, самый счастливый праздник.

Спасибо снегурочке.

 
Я на пастбище в течении пяти лет завёз 25 тон соломы и посеил клевер. Летом выгоню туда быков в первые. Меня не волнует мировая экономика. Мне все равно что будет с рублём или долларом. На мелочи жизни отвлекаться некогда.           
 
Speculator_:
Я на пастбище в течении пяти лет завёз 25 тон соломы и посеил клевер. Летом выгоню туда быков в первые. Меня не волнует мировая экономика. Мне все равно что будет с рублём или долларом. На мелочи жизни отвлекаться некогда.           
Снегурочка еще не мерещится на острове с голубым приливом? )))
 
artikul:
Снегурочка еще не мерещится на острове с голубым приливом? )))

Вы смотрите канал россия 24? 

 

 
1,1772 и 1,1690 Еврочка.

спасибо !
 
Speculator_:

Вы смотрите канал россия 24? 

 

Не морочте людям голову, если бы у вас действительно было пастбище и много голов как вы указали, вы уже фермер, а фермер встает очень рано и на такую ерунду не отвлекается, а вы все пишите наоборот.

Уже тут и фермеры пошли.

Правда чтоли все отравились водкой....

 
Zeleniy:

Не морочте людям голову, если бы у вас действительно было пастбище и много голов как вы указали, вы уже фермер, а фермер встает очень рано и на такую ерунду не отвлекается, а вы все пишите наоборот.

Уже тут и фермеры пошли.

Правда чтоли все отравились водкой....

Да тут одни лосеводы ))) Ищите таланты в других ветках ))) Спкойной ночи )))
 
Zeleniy:

расскажите про си клинер. Что  у вас   случилось ?
спасибо !
