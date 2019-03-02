FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так ты научи. поскальпить бы тоже не мешало
Вглядывайся в импульсы хитрого не чего нет
Такая тема, популярность на высоте!
А как Ваш депозит в этом году, также скакнул? =) а то разговоры одни. Поделитесь результатами этих трех дней =))
че-то это не для меня, , сильно сложно
тут и загвоздка... не хочешь чистить мозг - валгаллы не будет... :-)))
Вглядывайся в импульсы хитрого не чего нет
Если ориентироваться на этого чувака , то он предсказал 22 апреля 2014 разворот.
там у него сравнялся объём путов и колов.
но на 1,38 он рекомендовал покупать(когда цена уже пошла вниз ).
Может сейчас он подстроил свои прогнозы, посмотрим .
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/278388
Не ошибается тот кто ничего не делает)
Народ, а вот к стате
почему торги были если не ошибаюсь 2 числа или третьего. а потом опять каникулы.
Что это было?
ок-еюшки. будем смотреть... а импульсы как распознать?
тут и загвоздка... не хочешь чистить мозг - валгаллы не будет... :-)))
Народ, а вот к стате
почему торги были если не ошибаюсь 2 числа или третьего. а потом опять каникулы.
Что это было?