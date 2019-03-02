FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 59

_new-rena:
так ты научи. поскальпить бы тоже не мешало

Вглядывайся в импульсы хитрого не чего нет

 

 
Zeleniy:

Такая тема, популярность на высоте!

А как Ваш депозит в этом году, также скакнул? =) а то разговоры одни. Поделитесь результатами этих трех дней  =))

Слил три раза )))
 
pako:
че-то это не для меня, , сильно сложно
  тут и загвоздка... не хочешь чистить мозг - валгаллы не будет... :-)))
zoritch:
  тут и загвоздка... не хочешь чистить мозг - валгаллы не будет... :-)))
+
Speculator_:

Вглядывайся в импульсы хитрого не чего нет

 

ок-еюшки. будем смотреть... а импульсы как распознать?
 
tuma88:



Если ориентироваться  на этого чувака ,  то  он предсказал 22 апреля 2014 разворот.
там  у  него  сравнялся объём путов и колов.

но  на 1,38 он  рекомендовал покупать(когда цена уже пошла  вниз ).

Может  сейчас  он   подстроил  свои прогнозы,  посмотрим   .

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/278388

Не ошибается тот кто ничего не делает) 

Народ, а вот к стате

почему торги были если не ошибаюсь 2 числа или третьего. а потом опять каникулы.

Что это было?

 
_new-rena:
ок-еюшки. будем смотреть... а импульсы как распознать?
Вглядывайся сильнее )))
 
zoritch:
  тут и загвоздка... не хочешь чистить мозг - валгаллы не будет... :-)))
Наконец то, заговорил более менее)))
Zeleniy:

Народ, а вот к стате

почему торги были если не ошибаюсь 2 числа или третьего. а потом опять каникулы.

Что это было?

время для демки и раздумий))) вынос с рынка профессионалов ... особенно мне нравится рубь. ну кто во что горазд. три брокера - три цены)))
