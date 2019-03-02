FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1095
уж мужик=) как я =)
100
Соотношение быков к медведям видел какое, на мт5 выкладывал? Вот только ради этого, чтоб не вести всю ту толпу в светлое будущее, могут устроить коррекцию к 49-51, но не более того, к экспирации уронят вниз.
Здравствуйте! Есть ли планы по продолжению сотрудничества с сервисом сигналов? (хотелось бы понаблюдать подольше...)
Сотрудник ты наш
Чего тебя тянет за всеми наблюдать, Сенсей, ты часом не збоченець?
Здравствуйте! Есть ли планы по продолжению сотрудничества с сервисом сигналов? (хотелось бы понаблюдать подольше...)
есть.. но есть также желание чтобы они скрыли направление... оставив только плавующий баланс...
поясню... можно легко просчитать куда стоит трейдер что не позволяет данному сервису зарабатывать больше.
также, сменится плечо ... возможно до 50
Мужчина!!! ;-D
вопрос про плечо - ни о чем.
представим 1к1. ржака да?
у меня 1к2000.....
чем плечо больше, тем лучше.
53+-
Для себя самый идеальный вариант вижу если бы сегодня-завтра уронили к 46, начал бы тариться не думая.