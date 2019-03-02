FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1095

Myth63:
уж мужик=)   как я =)
Здравствуйте!  Есть ли планы по продолжению сотрудничества с сервисом сигналов? (хотелось бы понаблюдать подольше...)
 
stranger:
100
Мужчина!!! ;-D
[Удален]  
stranger:
Соотношение быков к медведям видел какое, на мт5 выкладывал? Вот только ради этого, чтоб не вести всю ту толпу в светлое будущее, могут устроить коррекцию к 49-51, но не более того, к экспирации уронят вниз.
53+-
 
Ishim:
Сотрудник ты наш 

Чего тебя тянет за всеми наблюдать, Сенсей, ты часом не збоченець?  

[Удален]  
Ishim:
есть.. но есть также желание чтобы они скрыли направление... оставив только плавующий баланс...

поясню... можно легко просчитать куда стоит трейдер что не позволяет данному сервису зарабатывать больше.  

также, сменится плечо ... возможно до 50 

[Удален]  
mmmoguschiy:
Мужчина!!! ;-D

вопрос про плечо - ни о чем.

представим 1к1. ржака да?

у меня 1к2000.....

чем плечо больше, тем лучше.

 
Myth63:
53+-
Для себя самый идеальный вариант вижу если бы сегодня-завтра уронили к 46, начал бы тариться не думая.
[Удален]  
_new-rena:

тем риски выше 
 
_new-rena:

у меня 1:300 - на Дукасе больше не дають - жадины :-D
[Удален]  
stranger:
Для себя самый идеальный вариант вижу если бы сегодня-завтра уронили к 46, начал бы тариться не думая.
если пост нарыл мой.. то там в принцепе всё понятно..
