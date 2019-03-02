FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 57
Ну, видишь и мысли начинают появляться)
Про прямоугольники на неделю думал давно, но серьезно не занимался вообще, вот накинул свой на твой шаблон
Давай покидаем пару месяцв, глянем что получится?
да не вопрос, если у тя есть история, попробуй покидать в прошлое.
и ещё, мне больше нравится брокер где я торгую в плане открытия. и там уже бары другите
Всем привет и с наступившими праздниками!
я только предполагаю, а ОН располагает
чтобы им, между стрелочками, зделать больно
об'емы начнут расти, а ои будет падать , тогда им будет сильно больно
а мож я клиню?
посмотрим до 1.2.2015
pako, ты уже пьёшь?
так показывает всегда актуальный обьем, т.е накопленный вчера был один обьем, сегодня показывает вчерашний плюс за сегодня , т.е вчера было 5, сегодня 5 плюс 3 =8 или 5-3=2
или я снова переклинил??
нужно понаблюдать до конца месяца
именно так.
Определение веса страйка. :
Ты просто рассуждай логически. Ты продал колл на 22 с премией 50 пп, твоя прибыль - премия 50 пп, которые ты получил при продаже, значит выше 2250 у тебя начинаются убытки. Ты купил колл на 22 за премию 50пп, твоя прибыль начинается на 2250. С путами обратная ситуация. Вот и думай.