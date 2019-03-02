FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 58

Новый комментарий
[Удален]  
Myth63:

да не вопрос, если у тя есть история, попробуй покидать в прошлое.

и ещё, мне больше нравится брокер где я торгую в плане открытия. и там уже бары другите

 

март есть у тебя по фунту?
 
_new-rena:
Итак, в чем итог? Прогноз есть?
прогноз  есть )
1,1861 был низ .
[Удален]  
tuma88:
да,да.
именно так.

ну если оно так, зачем аккумулировать?

динамику надеюсь глаза увидят, до 1.2.2015 

 
Доброго время суток. На четвёрке цензура... 
[Удален]  
Speculator_:
Доброго время суток. На четвёрке цензура... 
тут банят жёстко. поосторожнее, а то у нас Учитель в бане, Гура нужен.... вообще ужо не знаем - куда и чо...
 
_new-rena:
тут банят жёстко. поосторожнее, а то у нас Учитель в бане, Гура нужен.... вообще ужо не знаем - куда и чо...

 

Я так поскальпить... Не боле того. 

[Удален]  
Speculator_:

 

Я так поскальпить... Не боле того. 

так ты научи. поскальпить бы тоже не мешало
 
stranger:



Если ориентироваться  на этого чувака ,  то  он предсказал 22 апреля 2014 разворот.
там  у  него  сравнялся объём путов и колов.

но  на 1,38 он  рекомендовал покупать(когда цена уже пошла  вниз ).

Может  сейчас  он   подстроил  свои прогнозы,  посмотрим   .
 

Такая тема, популярность на высоте!

А как Ваш депозит в этом году, также скакнул? =) а то разговоры одни. Поделитесь результатами этих трех дней  =))

 
tuma88:



Если ориентироваться  на этого чувака ,  то  он предсказал 22 апреля 2014 разворот.
там  у  него  сравнялся объём путов и колов.

но  на 1,38 он  рекомендовал покупать(когда цена уже пошла  вниз ).

Может  сейчас  он   подстроил  свои прогнозы,  посмотрим   .
наблюдаем за чуваком  и ждём  когда сравняется объём  внизу )
Потом  только  покупаем  Еврочку :-)

спасибо !
1...515253545556575859606162636465...2119
Новый комментарий