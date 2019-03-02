FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 58
да не вопрос, если у тя есть история, попробуй покидать в прошлое.
и ещё, мне больше нравится брокер где я торгую в плане открытия. и там уже бары другите
Итак, в чем итог? Прогноз есть?
1,1861 был низ .
да,да.
именно так.
ну если оно так, зачем аккумулировать?
динамику надеюсь глаза увидят, до 1.2.2015
Доброго время суток. На четвёрке цензура...
тут банят жёстко. поосторожнее, а то у нас Учитель в бане, Гура нужен.... вообще ужо не знаем - куда и чо...
Я так поскальпить... Не боле того.
Я так поскальпить... Не боле того.
Если ориентироваться на этого чувака , то он предсказал 22 апреля 2014 разворот.
там у него сравнялся объём путов и колов.
но на 1,38 он рекомендовал покупать(когда цена уже пошла вниз ).
Может сейчас он подстроил свои прогнозы, посмотрим .
Такая тема, популярность на высоте!
А как Ваш депозит в этом году, также скакнул? =) а то разговоры одни. Поделитесь результатами этих трех дней =))
Потом только покупаем Еврочку :-)
спасибо !