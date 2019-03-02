FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понял. по СМЕ тоже можно и будет очень похоже на твоё. причем, можно заделать на год и более, почти что не парясь. европа рулит, т.к. доллар без обмена - никому не нужен. это среднесрок. дальше делаем из путов и коллов каналы или прямоугольники, как у тебя.
так что мешает??=)
а на данный момент все евру купили или в продажах есть кто?
если что, я эти свои прямоугольники обдумывал давно. воплотил в жизнь 3 недел назад. порыл историю, проанализировал с бутылкой джека, и обнаружил массу интерестного.
накинул по верх свои сделки и понял ошибки. Добавил пару индюков и убыточных сделок сократил на 40%. просто я тоже иногда в раше бываю, и это очень плохо.
и ещё, вы данные качаете скажем сегодня, а свой прямоугольник я рисую задолго во ваших данных =)
Ну, видишь и мысли начинают появляться)
если что, я эти свои прямоугольники обдумывал давно. воплотил в жизнь 3 недел назад. порыл историю, проанализировал с бутылкой джека, и обнаружил массу интерестного.
накинул по верх свои сделки и понял ошибки. Добавил пару индюков и убыточных сделок сократил на 40%. просто я тоже иногда в раше бываю, и это очень плохо.
Про прямоугольники на неделю думал давно, но серьезно не занимался вообще, вот накинул свой на твой шаблон
Давай покидаем пару месяцв, глянем что получится?
если что, я эти свои прямоугольники обдумывал давно. воплотил в жизнь 3 недел назад. порыл историю, проанализировал с бутылкой джека, и обнаружил массу интерестного.
накинул по верх свои сделки и понял ошибки. Добавил пару индюков и убыточных сделок сократил на 40%. просто я тоже иногда в раше бываю, и это очень плохо.
а на данный момент все евру купили или в продажах есть кто?