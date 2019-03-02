FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 56

[Удален]  
_new-rena:
понял. по СМЕ тоже можно и будет очень похоже на твоё. причем, можно заделать на год и более, почти что не парясь. европа рулит, т.к. доллар без обмена - никому не нужен. это среднесрок. дальше делаем из путов и коллов каналы или прямоугольники, как у тебя.
так что мешает??=)
[Удален]  
Myth63:
делаю. ничего не мешает.
[Удален]  
 

а на данный момент все евру купили или в продажах есть кто?

[Удален]  

если что, я эти  свои прямоугольники обдумывал давно. воплотил в жизнь 3 недел назад. порыл историю, проанализировал с бутылкой джека, и обнаружил массу интерестного.

накинул по верх свои сделки и понял ошибки. Добавил пару индюков и убыточных сделок сократил на 40%. просто я тоже иногда в раше бываю, и это очень плохо. 

[Удален]  
и ещё, вы данные качаете скажем сегодня, а свой прямоугольник я рисую задолго во ваших данных =)
[Удален]  
Myth63:
не проблема. сервак и историю отдаёт и фьючерсы тоже... есть прошлое, будущее и настоящее. по сути чтобы бабки у биржи были, всё должно в основном сторговаться, кроме некоторых опционов от кукло-маркетов.
 
pako:

Ну, видишь и мысли начинают появляться)

Myth63:

Про прямоугольники на неделю думал давно, но серьезно не занимался вообще, вот накинул свой на твой шаблон

 

Давай покидаем пару месяцв, глянем что получится? 

[Удален]  
Myth63:

а я после того как результат увижу попробую. главно в бан с джеком не залететь)))
 
senat999:

а на данный момент все евру купили или в продажах есть кто?

Как можно оставаться в продажах, наблюдая такой бешенный рост хотя бы на том же фунте? )))
