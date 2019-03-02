FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это точно, цена подходит на момент еспирации что бы все были в минусе, ну или большинство) Но и там её поймать не реально или мало прибыли или заманают лоси по дороге ...
умейте ждать
Не забывайте Родных Богов ваших, возжигайте во славу Их огни священные, и да пребудет с вами Благость и Милость Богов ваших!
Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот нечестие Богам творит и сам Силу Богоданную теряет.Не пейте, родичи, много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьёт, тот теряет образ человеческий, Родными Богами нам данный.
Я тебе закинул описание инструментов, откуда они появились, как их торгуют, готовят и едят, основы)
умейте ждать
Не забывайте Родных Богов ваших, возжигайте во славу Их огни священные, и да пребудет с вами Благость и Милость Богов ваших!
Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот нечестие Богам творит и сам Силу Богоданную теряет.Не пейте, родичи, много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьёт, тот теряет образ человеческий, Родными Богами нам данный.
Да нет уж ... Вся беда, что могие хотят 100% в день или в месяц, в итоге слития... А взять 5-15% в месяц с реинвестом кажется мало, в итоге проходят года и у тех кто хочет много - ничего и наоборот.
А такой вариант может быть?
А такой вариант может быть?
во всех доках правильно только начало и оно одинаково, а именно - понятия, которые объясняют предлагаемые условия торговли. остальное - домыслы, причем ошибочные. как пример - результат работы Мифа на скринах. он почти правильный, но ошибка видна невооруженным глазом - очень широкий диапазон цен.
если ты про недельные каналы ?
ты же по СМЕ прямоугольники строил или нет?
нет