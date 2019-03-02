FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 55

Kino:
Это точно, цена подходит на момент еспирации что бы все были в минусе, ну или большинство) Но и там её поймать не реально или мало прибыли или заманают лоси по дороге ...

умейте ждать

stranger:
Я тебе закинул описание инструментов, откуда они появились, как их торгуют, готовят и едят, основы)
во всех доках правильно только начало и оно одинаково, а именно - понятия, которые объясняют предлагаемые условия торговли. остальное - домыслы, причем ошибочные. как пример - результат работы Мифа на скринах. он почти правильный, но ошибка видна невооруженным глазом - очень широкий диапазон цен.
pako:

Да нет уж ... Вся беда, что могие хотят 100% в день или в месяц, в итоге слития... А взять 5-15% в месяц с реинвестом кажется мало, в итоге проходят года и у тех кто хочет много - ничего и наоборот.
 
Kino:
Да нет уж ... Вся беда, что могие хотят 100% в день или в месяц, в итоге слития... А взять 5-15% в месяц с реинвестом кажется мало, в итоге проходят года и у тех кто хочет много - ничего и наоборот.
Прав, мм надо чтить)))
 

А такой вариант может быть? 

senat999:

А такой вариант может быть? 

Может, с вероятностью 50/50
_new-rena:
во всех доках правильно только начало и оно одинаково, а именно - понятия, которые объясняют предлагаемые условия торговли. остальное - домыслы, причем ошибочные. как пример - результат работы Мифа на скринах. он почти правильный, но ошибка видна невооруженным глазом - очень широкий диапазон цен.
если ты про недельные каналы ?
Myth63:
если ты про недельные каналы ?
ты же по СМЕ прямоугольники строил или нет? (очень похоже что по СМЕ)
_new-rena:
ты же по СМЕ прямоугольники строил или нет?
нет(но большая часть данных от туда)
Myth63:
нет
понял. по СМЕ тоже можно и будет очень похоже на твоё. причем, можно заделать на год и более, почти что не парясь. европа рулит, т.к. доллар без обмена - никому не нужен. это среднесрок. дальше делаем из путов и коллов каналы или прямоугольники, как у тебя. для построения нужна отдельно инфа по опционам и отдельно по фьючерсам.
