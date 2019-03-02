FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 563

Новый комментарий
 
stranger:

Сенсей, я не хотел Вас разбудить 

Нарисовал рисунок для Вас, чтобы как то компенсировать свой косяк ....  

 

перспектива строительства многоэтажек на Чукотке?
 
Lesorub:
перспектива строительства многоэтажек на Чукотке?
Это абстракция, единственная цель которой, порадовать глаз Учителя....
 
stranger:
Это абстракция, единственная цель которой, порадовать глаз Учителя....

все еще надеетесь на сильный рост фунта?

продадут(продали) его в 5051

 
Lesorub:

все еще надеетесь на сильный рост фунта?

продадут его в 5051

Илья, надеетесь на что то там вы, потому что торгуете по узорам на графике МТ.
 
stranger:
Илья, надеетесь на что то там вы, потому что торгуете по узорам на графике МТ.

то не узоры, то кукломысль...


[Удален]  
всё шумите??
 
stranger:

Сенсей, я не хотел Вас разбудить 

Нарисовал рисунок для Вас, чтобы как то компенсировать свой косяк ....  

 

Ого, уже 3х мерные модели пошли круто
[Удален]  
Alexey:
Ого, уже 3х мерные модели пошли круто
погоди, через пол годика он 4х мерное пространство освоит... 
 

не, я блох гоняю...


[Удален]  
Lesorub:

не, я блох гоняю...


да скорее всего в боковике с вылетами будем до решения по ставки фрс.
1...556557558559560561562563564565566567568569570...2119
Новый комментарий