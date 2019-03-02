FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 572

вот у меня сейчас на евре два ордера один бай и один селл и я их выведу в плюс или в крайнем случае 0. 20 пп. это и не шум сейчас шум 50-70пп.

Ню-ню. Это то же самое, что их оба закрыть, а потом в нужный момент открыть другой. А этот другой тут же уйдет в минус. ))))

 
Да пройдено это уже всё. Лок - это самообман.
 
Очень хорошо и правильно, я один ордер уже разрулил на посадку, осталось разрулить второй, а до него 70 пунктов, если дойдет посадка погасится и 2й ордер будет в плюсе. А если нет, в плюсе будет другой счет. Что тоже даже нечего
 
Джентльмены, это конечно хорошо, один ордер, противоположный, даже другой счет... Но к торговле (именно торговле) это не имеет никакого отношения. Лотерея - да. А у лотерии конец один - слив.
 
откатывает иногда:


 
Ага. Влез на пробитии максимума предыдущего. Но, думаю, вынесут, как всегда. ))) 

 
Хоспади! Я никого не уговариваю и ни к чему не призываю. )))
 
да вот в прошлое падение евру из 1.1650 до 1.11 - был бай через 70 пп. открылся селл, ну так я поспешил закрыл убыток когда евра была 1.11. (а если бы оставил, откатывалась до 1.1570 - да буквально через 2 дня понял - зря закрыл убыток). А истощение - всегда применяй! не ставь равнозначный ордер - ставь меньше на шаг. Я из 0.1 - 0.09 (бай - селл) выводил в 0.03 - 0.02 - там не убыток там прибыль была. (и остаток минуса закрыл без сожаления)
Когда есть шаг, удобно быстро менять направление, в скальпинге этот маневр, дает преимущество и возможность, быть всегда в тренде. Второй счет у меня не столь развит, по дурости лок поставил теперь 3 тью неделю закрыть не могу селл слишком низко сел. :)
 
 Когда есть шаг, удобно быстро менять направление, в скальпинге этот маневр, дает преимущество и возможность быть всегда в тренде.

Да? Маневр? Преимущество? Еще можно кучу умных слов придумать. Только вот чего в просадке то?

Говорю же - самообман это. 

 
скорее всего...


