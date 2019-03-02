FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 572
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот у меня сейчас на евре два ордера один бай и один селл и я их выведу в плюс или в крайнем случае 0. 20 пп. это и не шум сейчас шум 50-70пп.
Ню-ню. Это то же самое, что их оба закрыть, а потом в нужный момент открыть другой. А этот другой тут же уйдет в минус. ))))
вот у меня сейчас на евре два ордера один бай и один селл и я их выведу в плюс или в крайнем случае 0. 20 пп. это и не шум сейчас шум 50-70пп.
Йена что-то задумала.
откатывает иногда:
откатывает иногда:
Ага. Влез на пробитии максимума предыдущего. Но, думаю, вынесут, как всегда. )))
да вот в прошлое падение евру из 1.1650 до 1.11 - был бай через 70 пп. открылся селл, ну так я поспешил закрыл убыток когда евра была 1.11. (а если бы оставил, откатывалась до 1.1570 - да буквально через 2 дня понял - зря закрыл убыток). А истощение - всегда применяй! не ставь равнозначный ордер - ставь меньше на шаг. Я из 0.1 - 0.09 (бай - селл) выводил в 0.03 - 0.02 - там не убыток там прибыль была. (и остаток минуса закрыл без сожаления)
Когда есть шаг, удобно быстро менять направление, в скальпинге этот маневр, дает преимущество и возможность быть всегда в тренде.
Да? Маневр? Преимущество? Еще можно кучу умных слов придумать. Только вот чего в просадке то?
Говорю же - самообман это.
Ага. Влез на пробитии максимума предыдущего. Но, думаю, вынесут, как всегда. )))
скорее всего...